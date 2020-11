Anyaország :: 2020. november 4. 12:55 ::

A Mi Hazánk Gyurcsány és más kommunista vezetők közéletből való kizárására nyújt be törvényjavaslatot

Az elmúlt 30 év, az MSZP- és Fidesz-kormányok közös szégyene, hogy még mindig nem történt meg az állambiztonsági múlt, így többek közt az ügynöklisták feltárása, a pártállami vezetők elszámoltatása és közéletből való kitiltása, valamint a kommunista luxusnyugdíjak megvonása. Ez a három követelésünk a Mi Hazánk Mozgalom legfontosabb antikommunista programpontjai – szögezte le november 4-i sajtótájékoztatóján a Szabadság téri, kommunista emlékmű előtt Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke.

A nemzeti radikális politikus felhívta a figyelmet: micsoda farizeus politika úgy emlékezni november 4-ére vagy pl. Mansfeld Péterre, hogy a rá halálos ítéletet kérő vérügyésznek két évvel ezelőtti haláláig folyósították a több százezres luxusnyugdíját Biszku Bélához hasonlóan, ahogy több más, még élő vérbírónak, ÁVH-s vallatótisztnek a mai napig is, az MSZMP KB-tag Kovács László és még sokan kapnak alanyi vagy özvegyi jogon kommunista vezetői poszt után luxusnyugdíjat.

A pártállami diktatúra vezetőinek nemhogy elszámoltatására nem került sor, de még a közéletből való kizárásukra sem, átmentették hatalmukat. Így a KISZ Központi Bizottságának titkári tisztségéből az állítólagos rendszerváltás után miniszterelnöki székbe is ülhetett Gyurcsány Ferenc. Az ő és más kommunista vezetők közéletből való kitiltása érdekében most Alaptörvény-módosító javaslatot nyújt be a Mi Hazánk Mozgalom. A lengyel példa mintájára szeretnénk egy olyan lusztrációs törvényt, mely megtisztítaná a közéletet azoktól, akik az előző rendszer vezetőiként közreműködtek a magyar nép elnyomásában, a kommunista diktatúra fenntartásában – mondta Novák Előd.

A Jobbik első alapszervezetének alapítójaként hozzátette: a rendszerváltás árulója az MSZMP utódpártjával való váratlan összefogás miatt immár nemcsak az SZDSZ, hanem a Jobbik és az LMP is. A Jobboldali Ifjúsági Közösségből alakult Jobbik Alapító nyilatkozatában 2003-ban azt rögzítettük, hogy a párt elsődleges feladata „a kommunista utódpárt és a vele összeforrt szélsőséges liberálisok eltávolítása a politikai hatalomból”. De hasonló köpönyegforgatás az LMP útja is, hiszen Gyurcsány Ferenc kormányzása idején alakultak meg Lehet Más a Politika néven, hogy aztán most pont vele fogjanak össze a hatalom minden áron való megszerzése érdekében.

Orbán Viktor nemrég úgy fogalmazott, hogy „a Szabadság tér egyik oldalán áll a német, a másikon a szovjet megszállás emlékműve”. Csakhogy míg a német megszállást nagyon helyesen elítélik, addig a szovjet megszállást felszabadulásként ünnepeltetik az emlékművel. Az elvileg tiltott kommunista önkényuralmi jelképek dicsőítő megjelenítése olyan, mint ha a tér másik végében egy hatalmas horogkereszt állna, „dicsőség a szövetséges német hősöknek” felirattal, amit nem kívánunk, de a kettős mércét jól jelzi – mondta Novák, hozzátéve: ezért a Mi Hazánk szorgalmazza a kommunista megszállási emlékmű eltávolításának kormányzati indítványozását, hiszen a kezdeményezéstől számított két év elteltével egyoldalú döntéssel is áthelyezhető volna a szoborparkba vagy egy temetőbe.

A budapesti Szabadság téren 1920-ban a nemzet legnagyobb tragédiájának az emlékére Trianon-emlékműcsoportot állítottak fel a kialakított téren. 1945-ben a benyomuló szovjet csapatok ezt a nemzeti emlékhelyünket rombolták le, és építették fel a helyén saját obeliszkjüket, melyen a "DICSŐSÉG A FELSZABADÍTÓ SZOVJET HŐSÖKNEK" felirat áll. Annak a szovjet birodalmi hadseregnek a dicsőségére, mely elfoglalta, és fél évszázadig megszállva tartotta hazánkat, katonái tízezerszámra megerőszakolták asszonyainkat, leányainkat, több százezer honfitársunkat elhurcolták málenkij robotra - akiknek nagy része a Szovjetunió lágereiben pusztult el embertelen körülmények között -, és amikor 1956-ban az általuk diktált, elviselhetetlen rendszer ellen népünk fellázadt, szabadságharcunkat is kegyetlen módon tiporták el. A parlamenti pártok ezzel megadták a végső kegyelemdöfést az egész rendszerváltásnak, melynek alapja éppen az volt, hogy kimondtuk: a '45 óta szovjet felszabadítás néven emlegetett esemény valójában megszállás volt – zárta sajtótájékoztatóját Novák Előd.