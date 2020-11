Anyaország, Koronavírus :: 2020. november 21. 10:58 ::

BKK: novemberben is történt járatsűrítés

A fővárosi kormányhivatal kérése alapján már november közepe óta a létező legnagyobb kapacitással járnak a BKK járatai a reggeli és a délutáni elnyújtott - 15-19 óra közötti - csúcsidőben is - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel pénteken este, arra reagálva, hogy a kormányhivatal szerint a BKK nem hajtotta végre a kormány járatsűrítésre vonatkozó döntését.

Budapest Főváros Kormányhivatala pénteki közleményében azt írta: a BKK nem hajtotta végre a kormány járatsűrítésre vonatkozó döntését, és ezzel kapcsolatos értékelhető dokumentációt nem adott át, valamint a szeptemberi járatsűrítés a 3 százalékot sem éri el, és összesen 24 vonalat érint csak.

A BKK szerint nem valós az, hogy nem adott át a járatsűrítéssel kapcsolatos értékelhető dokumentációt a kormányhivatalnak, továbbá a kormányhivatal állításával szemben nem 24, hanem 28 vonalon sűrített a fővárosi közlekedésszervező.

A BKK a közleményében úgy fogalmaz: "értetlenül áll a fővárosi kormányhivatal péntek délutáni sajtóközleménye előtt".

A BKK közleménye szerint a közlekedési társaság két lépcsőben hajtott végre járatsűrítést: szeptember 1-je óta - kormányhatározattól függetlenül is - a BKK járatai maximális kapacitáson közlekednek, és reggel 9 óráig meghosszabbították a csúcsidei menetrendet a gerincvonalakon. Miután a kormány a járvány megfékezés érdekében november 3-án korlátozó intézkedésekről döntött - amely előírta a kötelező járatsűrítést - a BKK fokozatosan tovább növelte a forgalomban közlekedő járműveinek számát. Így a 15 és 19 óra közötti délutáni csúcsidőben a BKK a lehetséges legtöbb járművet forgalomba állította a gerincvonalain.

A BKK közölte azt is, hogy a kormányhivatal a társaság által benyújtott járatsűrítési tervet, majd annak módosítását is elutasította, és a harmadik dokumentációt is elküldte határidőre, ez utóbbira a fővárosi kormányhivatal november 17-e óta nem reagált.

(MTI)