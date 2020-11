Anyaország, Politikusbűnözés :: 2020. november 21. 14:32 ::

Már 11 gyanúsított ellen nyomoznak a törökszentmilósi politikusbűnözői kör kapcsán

Újabb gyanúsítottjai vannak a Boldog István választókerületében sejtett visszaélésnek, összesen 11 embert gyanúsítottak, köztük négy választott tisztségviselő van a hatóság látókörében – írja a Magyar Hang.

Napokon belül elveszíti önkormányzati képviselői mandátumát Fehér Petra, a Boldog István jobbkezeként emlegetett nő, aki maga is gyanúsítottja a képviselő Jász-Nagykun-Szolnok megyei választókörzetében korrupció miatt indult nyomozásnak. Fehér Petra fideszes önkormányzati képviselő Törökszentmiklóson, illetve a megyei közgyűlésnek is tagja – egyelőre.



Fehér Petra és Boldog István a kép két szélén éppen a pénzéért dolgozik vérrel-verejtékkel (fotó: Boldog István Fb-oldala)

Az önkormányzati törvény értelmében azonban ha egy képviselő egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén, megbízatása megszűnik. Fehér Petra a 2019. októberi önkormányzati választáson kompenzációs listán jutott mandátumhoz a Markót Imre (Otthonunk Szentmiklós Egyesület) polgármesterrel együtt 12 tagú törökszentmiklósi testületben. A képviselőnő a tavaly november eleji alakuló ülésén még megjelent, ám az azt követő november 18-ai ülésen már nem. A jegyzőkönyv szerint hivatalosan nem tudták a távolmaradás okát.

Egy nappal később került nyilvánosságra, hogy Fehért előzetes letartóztatásba helyezték a már hónapok óta tartó nyomozás gyanúsítottjaként. A nyomozóhatóságok gyanúja szerint a választókerületben olyan hálózat épült ki, amely szisztematikusan élt vissza a Terület- és településfejlesztési operatív programban (TOP) elnyerhető forrásokkal. Ebben a hálózatban lehetett fontos szereplő Fehér Petra, aki – mint a pályázatok elbírálásában a döntési folyamatra ráhatással bíró hivatalos személy – az irányított közbeszerzéseket elnyerő vállalkozóktól jogtalan haszonra tett szert. Azaz visszaosztás történhetett, kenőpénzhez juthatott hozzá. Ennek a rendszernek lehetett tagja a szintén gyanúsított Boldog István politikus is.

Boldogot és Fehér Petrát is hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények elkövetésével gyanúsítják. Fehér Petra februárban szabadult az előzetesből, akkor bűnügyi felügyelet alá került – a Fővárosi Törvényszék a lapnak küldött közlése szerint – négy hónapra. Ám jelenleg egyetlen gyanúsított, így ő sincs személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés alatt – tudtuk meg a Központi Nyomozó Főügyészségtől (KNYF). Azaz Fehér Petrának a nyár óta lett volna lehetősége részt venni a testületi üléseken, ám egyszer sem jelent meg.

A Magyar Hang érdeklődésére Markót Imre, Törökszentmiklós polgármestere közölte: Fehér Petra egyetlen alkalommal jelezte neki a távolmaradását egészségügyi okok miatt. Októberben pedig a polgármester kereste meg a gyanúsított képviselőnőt e-mailben, hogy személyesen egyeztessenek a terveiről, ám ezt egészségügyi okokra hivatkozva elhárította, és azt ígérte, hogy majd később keresi. Fehér a polgármester elmondása szerint azóta sem jelentkezett nála. Mindenesetre az önkormányzati törvény értelmében elveszíti mandátumát, ami a jövő héten polgármesteri határozattal véglegesedik. Ugyanez lehet a helyzet Fehér Petra megyei közgyűlési mandátumával is. Az alakuló, majd a november közepi első ülésen megjelent, a december 6-ai tanácskozáson viszont már nem vett részt – akkor ugyanis már előzetes letartóztatásban volt. Ezen az ülésen képviselői kérdésre válaszolva Hubai Imre, a megyei közgyűlés fideszes elnöke elmondta: távollétével kapcsolatban hivatalos bejelentés nem érkezett. Arról is beszélt, hogy a megyei önkormányzati hivatalnál is végeztek kutatást a hatóságok.

Miután mandátumáról sem Törökszentmiklóson, sem a megyei közgyűlésben nem mondott le, tiszteletdíj is megillette. A városban ennek alapdíja havi 90 ezer forint, a megyei önkormányzatnál pedig 97 ezer forint (utóbbinál a pénzügyi és területfejlesztési bizottsági tagsága is megmaradt, amiért pótlék járt). Noha a megyei önkormányzat rendelete szankcionálja a távolmaradást (előzetes bejelentés esetén mínusz 10 százalék, enélkül mínusz 25 százalék), így is látható összeget hozott neki havonta a két mandátum.

A lap megkereste Fehér Petrát is, többek között azt tudakolták tőle, hogy miért nem vett részt az üléseken, miután ezt már megtehette volna; miért nem mondott le a mandátumáról, ha nem kívánt részt venni az önkormányzatok munkájában, illetve arról is érdeklődtek, hogy felvette-e a tiszteletdíjait. Azt is megkérdeztük tőle, tett-e (beismerő) vallomást a nyomozás során – az ügyvédje szerint ezt korábban megtagadta. Fehér azonban lapzártáig nem reagált e-mailükre.

Kiderítették viszont azt is, hogy újabb személyeket gyanúsítottak meg az ügyben indult nyomozás során. A KNYF immár 11 gyanúsítottról számolt be lapnak. Azt is írták, hogy közülük négyen viseltek választott tisztséget, azaz ők lehettek politikusok. Az egyik gyanúsított Boldog István fideszes országgyűlési képviselő, ő azonban – többekkel ellentétben – megúszta az előzetes letartóztatást. Szintén gyanúsított a Debköz Közbeszerzési Kft. egyik résztulajdonosa és ügyvezetője (K. F.) is. Ezzel a céggel dolgozott több önkormányzat a választókerületben. A gyanú szerint K. F. folytatta le az érintett beruházások közbeszerzéseit az előre megbeszéltek alapján, vagyis nem volt verseny a társaságok között a megrendelésért, előre eldöntötték, kinek kell nyernie. Az ügyvezető, mint önálló intézkedésre jogosult személy, ezt vállalta, amiért a gyanú szerint jogtalan előnyhöz jutott. Rajta kívül K. P. meggyanúsításáról is tudni, de a gyanúsítottak között akad más vállalkozó is.

A hatóságoknak még bőven van idejük a nyomozásra. A Büntetőeljárásról szóló törvény ugyanis a nyomozás határidejét a gyanúsítás közlését követő két évhez köti. Mivel az első gyanúsítotti kihallgatásra 2019. november 27-én került sor, még egy teljes évig folyhat az eljárás, de szükség esetén ezt egy fél évvel még meg lehet hosszabbítani.

Korábban írtuk: