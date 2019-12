Anyaország, Politikusbűnözés :: 2019. december 9. 09:33 ::

Újabb embereket neveztek meg, akiket a fideszes képviselővel egyszerre tartóztattak le

Négyen kerültek előzetes letartóztatásba, egy ember pedig bűnügyi felügyelet alá a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közbeszerzéses pályázatokkal kapcsolatban. Azt már eddig is lehetett tudni, hogy az őrizetbe vett emberek egyike Fehér Petra, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés fideszes képviselője, Boldog István közeli munkatársa, most azonban az Indexnek a Fővárosi Törvényszék újabb szereplőket is megnevezett.

Fehér Petra az ügyészség szerint „megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy több Településfejlesztési Operatív Programmal (TOP) kapcsolatos pályázatnál irányított, jogellenesen befolyásolt közbeszerzéseket elnyert vállalkozóktól – mint a pályázatok elbírásában döntési folyamatra ráhatással bíró hivatalos személy – jogtalan haszonra tett szert”. Fehér ügyvédje minderről azt mondta, hogy a gyanúsítás ellen panaszt jelentett be, mert szerinte az megalapozatlan. Az mindenesetre egy testületi ülés jegyzőkönyvéből kiderül: Boldog István kifejezetten Fehér Petrát bízta meg TOP-os pályázatok figyelésével, szemmel kísérésével.

Azt a törvényszék is megerősítette, hogy négy hónapra bűnügyi felügyelet alá helyezték K. Pétert, akit azzal gyanúsítanak, hogy több TOP-os pályázatnál „irányított, jogellenesen befolyásolt közbeszerzéseket elnyert vállalkozóktól jogtalan haszonra tett szert”. Ő képviselője volt egy azóta felszámolás alatt álló cégnek, amely több beruházást is végzett Boldog István körzetében.

K. Ferenc közbeszerzési tanácsadót pedig egy hónapra tartóztatták le, a gyanú szerint irányítottan, a verseny kiiktatásával folytatott le közbeszerzési eljárásokat.

Hogy pontosan mi történt, arról információkat nem adnak ki a nyomozás alatt. Csányi Tamás jobbikos képviselő a legutóbbi sajtótájékoztatóján arról beszélt: a rendszer úgy működött, hogy Boldog István elküldte az általa megnevezett tervezőket, hogy azok túlárazva tervezzék meg a kívánt projektet, a visszaosztásokat pedig Boldog valamelyik „táskás embere” végzi.

