Anyaország :: 2020. november 24. 13:05 ::

Tovább szigorítanak: nem 50, hanem 71 választókerületben kell önállóan jelöltet indítani a listaállításához '22-ben

A választási törvény Varga Judit-féle módosításánál is szigorúbb módosító javaslatot fogadott el a parlament illetékes bizottsága, az Azonnali ellenzéki forrásai szerint ezzel gyakorlatilag eldőlt: a mind a 106 egyéni választókerületben egy közös jelöltet állítani szándékozó hatpárti ellenzéki szövetség számára nincs más lehetőség 2022-ben, csak a közös listán való indulás. Amúgy is jól összecsiszolódtak már.



Az Országgyűlés igazságügyi bizottságának fideszes többsége a keddi ülésén elfogadta a választásitörvény-módosításhoz a volt jobbikos, most saját magáról elnevezett pártjával próbálkozó Volner János módosító javaslatát, miszerint a következő országgyűlési választáson a listaállításához ne a Varga Judit-féle választásitörvény-módosításban szereplő 50 egyéni választókerületben, hanem 71-ben kelljen önállóan jelöltet indítani, ráadásul nem 9, hanem 14 megyében. A mostani választási törvény szerint csak 27 helyen kellene.

Volner indoklása szerint azért van erre szükség, hogy a kamupártok dolgát megnehezítsék. Valójában meg fogja nehezíteni például a mindenképpen önálló listát állítani akaró Kétfarkú Kutyapárt dolgát is, amely az ellenzéknek kedvezni akarva eleve csak azon választókerületekben indult volna, ahol borítékolható a fideszes győzelem, így viszont rákényszerül még több helyen elindulni, írja a lap.

A választási törvény módosítása úgy fog tehát a parlament plenáris ülésén – már amennyiben az úgyszintén fideszes többségű törvényalkotási bizottság összegző módosító indítványába bekerül, ami felől nem sok kétség lehet – a fideszes kétharmad elé kerülni, hogy ezt a Volner-féle módosítást már tartalmazza. Ott pedig nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy ne szavazzák azt meg, ugyanis nem jellemző, hogy a fideszes többség egy bizottságban még támogasson valamit, a plenárison viszont már nem.

Erre, hogy akár a törvényalkotási bizottság, akár a plénum fideszes többsége mégse szavazza meg az igazságügyi bizottságban elfogadott módosítást, a lap egyik parlamenti forrása gyakorlatilag semmi esélyt nem lát, és azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a Fidesz eleve így tervezte el a választási törvény módosítását: majd a bizottsági munka alatt úgyis változtatnak még rajta a szájuk íze szerint.

Egy forrásuk arra is felhívta a figyelmet, hogy további módosításokat még a többi bizottságban meghozott módosításokat összegző törvényalkotási bizottságban is eszközölhetnek a kormánypártok, így akár olyan részeihez is hozzányúlhatnak még a választási törvénynek – például ahhoz a választókerületi térképhez, amihez Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter korábbi nyilatkozata alapján csak az ellenzékkel egyetértésben nyúlnának hozzá –, amiket eddig békén hagytak.

Ezzel az Azonnali ellenzéki forrásai szerint gyakorlatilag eldőlt: a mind a 106 egyéni választókerületben egy közös jelöltet állítani szándékozó hatpárti ellenzéki szövetség (DK, Momentum, MSZP, Jobbik, Párbeszéd, LMP) számára nincs más lehetőség 2022-ben, csak a közös listán való indulás.