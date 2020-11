Anyaország, Sport :: 2020. november 26. 15:42 ::

Fradi-mérkőzésekre jár az izraeli nagykövet - ellenőrzi a szurkolók antiszemitizmusát

A Fradi elnöksége évek óta hatásosan küzd a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen, s a küzdelmet 2018-ban csak felerősítette, hogy az FTC az Európa-liga selejtezőkörében a Makkabi Tel-Aviv csapatával játszott Budapesten. A meccs előtt megemlékeztek a Fradi egykori játékosáról, a több száz zsidót megmentő Tóth „Potya” Istvánról. Jáákov Hádász-Handelsman, Izrael magyarországi nagykövete kijár a Fradi mérkőzéseire, s ellenőrzi, hogy a szurkolók nem skandálnak-e antiszemita szólamokat, miközben erről a témáról Kubatov Gábor klubelnökkel is megbeszélést folytatott. Az antiszemita megítélését feledtetni kívánó Fradi a múlt héten csatlakozott a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetséghez (IHRA) is – írja az izraeli Jiszráél Há-Jom című hírportál.



Jáákov Hádász-Handelsman izraeli nagykövet (fotó: Boáz Árád)

Magyarországon a labdarúgás egyértelműen két táborra oszlik: a kék-fehér mezben játszó MTK csapata képviseli a zsidó impériumot, míg a Ferencváros az antiszemita oldalt. A Fradi szurkolói egyébként sosem rejtették véka alá a klubot jellemző rasszizmust – írja az izraeli hírportál, majd megállapítja, hogy a klubvezetőség akkor látta szükségesnek a gyűlölet elleni fellépést, amikor a magyar bajnokságban, de leginkább a Ferencvárosban sorra tűntek föl a barna és fekete bőrű külföldi játékosok. Az FTC vezetősége ezért kezdetben csak az afrikai, s általában az idegen játékosok ellen irányuló gyűlölettel vette föl a küzdelmet.



A karlendítéses szurkolástól való tartózkodást kérte a fradistáktól Kubatov Gábor

A Fradi 2018 nyarán az Európa-liga első selejtezőkörében a Makkabi Tel-Aviv csapatával játszott az FTC stadionjában, s félő volt, hogy az ultrák ezúttal is antiszemita szólamokat hallatnak a lelátókról. (Kubatov Gábor klubelnök a mérkőzés előtt határozottan kérte a szurkolókat, nehogy a könnyen félreérthető karlendítéssel is biztassák a csapatot, s ne vigyenek be palesztin zászlót… - H. J.). Az izraeli hírportál emlékeztet rá, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelem keretében a budapesti mérkőzés előtt az FTC és a Mazsihisz közösen emlékezett az 1944-45-ben több száz zsidót bújtató, s ezért a nyilasok által kivégzett Tóth „Potya” Istvánra, a Fradi egykori játékosára, edzőjére. A játékosokat pályára kísérő gyerekek a mérkőzés előtt Tóth „Potya” István képmását megjelenítő, s „A mi hősünk Tóth ’Potya’ István” feliratos mezt öltöttek.



A Tóth „Potya” István mezbe bujtatott játékos kísérő gyermekek (fotó: Szentgyörgyi Ákos)

Magyarországon természetesen nem szűnt meg az antiszemitizmus, de a jó eredmények segítik a magyar csapatot a gyűlölet elleni háborújában (sic!) – állapítja meg a Jiszráél Há-Jom, majd megemlíti, hogy a Fradi az antiszemitizmus elleni lankadatlan küzdelmének újabb bizonyítékaként első magyar klubcsapatként, illetve az Európa-ligában szereplő első klubcsapatok egyikeként múlt héten csatlakozott az antiszemitizmus ellen Európában küzdő, IHRA (Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség ) nevű nemzetközi kormányzati szervezethez.

Az izraeli hírportál végül megkérdezte Jáákov Hádász-Handelsmant, Izrael Magyarországon akkreditált nagykövetét arról, hogy véleménye szerint mennyire nevezhető sikeresnek az FTC vezetőségének antiszemitizmus elleni küzdelme.



Kubatov Gábor, Jáákov Hádász-Handelsman és Bienerth Gusztáv az izraeli nagykövetségen (fotó: Izraeli Nagykövetség)

„Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy a csapat megítélésének megváltozása érdekében a klub hatalmas erőfeszítéseket tesz. Ez nem könnyű feladat. A csapat ezen szándéka sokszor ellenállásba ütközik, de a változás már szemmel látható”, válaszolta a diplomáciai küldetését Budapesten ez év elejétől betöltő izraeli nagykövet, aki – amint a cikkből kiderül – az idén az FTC több mérkőzését is megtekintette, s a klub elnökével, Kubatov Gáborral és Bienerth Gusztáv igazgatósági taggal is találkozott.

H. J. – Kuruc.info