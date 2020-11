Anyaország :: 2020. november 30. 12:02 ::

Sajnos már véget is ért a ballibek szónok zsenijének momentumos pályafutása

Kilépett a Momentumból Nagy Blanka, értesült az Azonnali. Forrásaik szerint ennek az az oka, hogy a Bács-Kiskun megyei ellenzéki aktivista nem lehetett a párt jelöltje a 2022-es országgyűlési választáson.

Nagy Blanka 2018 végén, 18 évesen egy Bács-Kiskun megyei gimnazistaként lett ismert. Az azóta a Szegedi Tudományegyetemen tanuló lányt a magyarországi média tette ismertté egy tavalyelőtti decemberi tüntetésen előadott beszédét követően, amelyben úgy fogalmazott:

Véglezárásként csak üzenem annak a bajszos fasznak és az összes fideszes képviselőnek – legyen kecskeméti, félegyházi, szegedi vagy bárhonnan –, hogy álljon hátrébb eggyel, és bassza arcon magát.

Nagy Blanka az ellenzéki közvélemény akkori aktuális messiásaként szerepelt a Magyar Narancs címlapján és Bayer Zsolt Echo TV-s műsorában is.

Előbbiben a diákaktivista és a szónok szavakkal jellemezték, utóbbiban „egy igazi, kretén, barom állatnak”, valamint „szerencsétlen, nyomorult, rohadt, kis prolinak” nevezték. Sőt, a 2019-es EP-választási kampányban „csúcstalálkozót” kezdeményezett vele Frans Timmermans, az Európai Bizottság szocdem alelnöke is, aki az európai szocialisták csúcsjelöltje volt.

Nagy Blanka azonban végül nem az MSZP-nél kötött ki, akiknek Timmermans kampányolni jött Magyarországra, hanem a Momentumnál, be is lépett a pártba. Akkor még így fogalmazott egy bejegyzésben, amely Facebook-oldalán már nem érhető el, ám a bejegyzést akkor szemléző hvg-n még most is olvasható:

Így, lassan egy év után döntöttem. A politikai pályafutásomat a Momentum Mozgalom lila színében fogom folytatni. Azért, mert bennük láttam egy olyan lehetőséget, amely a változás irányába tudja terelni a jelenlegi helyzetet. Szimpatikusnak találtam, hogy egy olyan pártról van szó, amely most kezdi felépíteni a múltját, a jelenét, s a jövőjét. Számomra fontos, hogy egy olyan csapattal dolgozzak együtt, akik pontosan tudják, hogy a mai 21. századi embernek miféle életmódra, világra van szüksége.

Nagy Blanka a 2019-es önkormányzati választáson összellenzéki jelöltként indult az önkormányzati képviselőségért Kiskunfélegyházán, ám mindössze 20 százalékot szerzett, így nem jutott mandátumhoz.