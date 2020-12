Anyaország, Cigánybűnözés :: 2020. december 8. 20:34 ::

No-go zóna helyett törvényes rend - a MÖM segített egy ingatlan jogszerű birtokba vételénél

Ma reggel a Bács-Kiskun megyei Tass településen segédkezett a Magyar Önvédelmi Mozgalom egy ingatlan tulajdonosának kérésére.

A történet röviden, hogy az ingatlan jogszerű tulajdonosának a tudta nélkül adták el a vidéki házát, akinek az igazát egy jogerős bírósági ítélet is megerősítette. Majd, ahogy ilyenkor lenni szokott, az eltérő kultúrájú, illegitim lakásfoglalók a szokásukhoz hűen, gyakorlatilag teljesen leamortizálták az épületet és környezetét, mire nagy nehezen kiköltöztek.

Természetesen az sem ment simán, sőt továbbra is fenyegetőztek, és előfordult, hogy nagyobb létszámban jelentek meg a háznál.

Egy hosszú procedúrát követően ma délelőtt megérkeztek az MKM munkatársai is, amely alkalomra a MÖM tagjai is megjelentek, és ameddig nem kerül a ház felújításra, illetve lakható állapotba, addig a Magyar Önvédelmi Egyesület veszi bérbe az ingatlant. Ezzel helyreállt törvényes rend, és a szokásos fenyegetőzés is elmaradt a mai napon.

Köszönet a MÖM mai akciócsoportjának és Fiszter Zsuzsannának, a Mi Hazánk Mozgalom jogi szakpolitikusának! - írja a MÖM hírszolgálat.