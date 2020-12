Anyaország :: 2020. december 9. 11:48 ::

Keményebben büntetné a politikusokat és eltörölné kiváltságaikat a Mi Hazánk

A Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen párt, amely eltörölné a mentelmi jogot, dupla büntetést szabna ki a politikusbűnözőkre, az általuk elkövetett gazdasági bűncselekmények esetében lehetővé tennénk a teljes vagyonelkobzást, és köteleznénk arra az országgyűlési képviselőket és a kormánytagokat, hogy hozzák nyilvánosságra esetleges más állampolgárságukat. A korrupció elleni világnapon kezdeményezi azt is a Mi Hazánk, hogy kötelező vagyongyarapodási vizsgálatnak vessék alá őket minden országgyűlési ciklus elején és végén. Sem Gyurcsány, sem Orbán rendszerének korruptságát nem tűrjük, a közpénz a magyar embereké! Alább folytatódik a közlemény.

A mentelmi jogot egy középkori, feudális jogi intézménynek tartja a Mi Hazánk, ezért felszámolnánk. Az Alaptörvény szavak szintjén ugyan úgy fogalmaz, hogy "a törvény előtt mindenki egyenlő", a mentelmi jog azonban megmutatja, hogy vannak "egyenlőbbek", akiknek jár a politikai felelőtlenség, és gyakran köztörvényes bűncselekményekkel bújnak a mentelmi joguk mögé. A Mi Hazánk ebben a kérdésben is jó példával jár elöl, hiszen képviselőink soha nem bújtak a mentelmi jog mögé, az ellenünk folyó eljárások mindegyikében lemondtunk erről a kiváltságról.

A Mi Hazánk szerint a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége nem nyújt megfelelő garanciát a korrupció ellen, ezért kezdeményezzük azt is, hogy kötelező vagyonosodási vizsgálatnak is vessék alá őket minden ciklus kezdetén és végén.

Ezt a NAV munkatársai végeznék, és mindenkire nézve kötelező lenne. Mivel azokról az emberekről beszélünk, akik megalkotják a törvényeket, közösségi normákat, minősített esetnek tekinti a Mi Hazánk, ha éppen ők vétenek a törvény ellen: lehetővé tennénk ezért, hogy dupla büntetést szabjanak ki rájuk a bíróságok. Emellett jelentős visszatartó erővel bírna az, ha a gazdasági bűncselekmények elkövetése esetén saját vagyonukkal felelnének: ilyen esetekben lehetővé tennénk a teljes vagyonelkobzást is.

Szintén szükségesnek tartjuk a korrupció visszaszorítása érdekében azt, hogy a képviselők nyilatkozzanak esetleges többes állampolgárságukról is. Az adatvédelmi biztos is közérdekű adatnak minősítette ezt korábban, így jelenleg is kötelező kellene legyen a honatyákra mindez. A Mi Hazánk szerint amennyiben kiderülne, hogy egy képviselő például egy afrikai banánköztársaság állampolgára is, az önmagában felveti a gyanúját annak, hogy az illetőnek titkolni- vagy menekülnivalója akad - szögezi le Dúró Dóra elnökhelyettes.