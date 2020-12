Anyaország, Videók :: 2020. december 11. 17:22 ::

Ha valakinek ellopják az adatait, és visszaélnek velük, az nem sértett

15 kamupárt hamisította oda ajánlóként az íveire a Mi Hazánk budapesti elnökét, Nagy Attilát, aki lassan 3 éve már, hogy feljelentést tett e politikusbűnözés miatt, de a rendőrség csak az időt húzza a pártonként több százmillió forintos, így jogosulatlan kampánytámogatás ügyében: még a nyomozást sem zárták le, a sürgető-információkérő levélre pedig azt válaszolják, feljelentőként ő nem sértett (hiába éltek vissza az adataival), így nem is adnak tájékoztatást neki. Úgy tűnik, a kormányzat mégsem akar a kamupártokkal szemben fellépni, választási törvénymódosításuk is a Mi Hazánk Mozgalom ellen irányul (hiszen a ballibek már korábban bejelentették, hogy közösen indulnak), de nem fogják tudni megakadályozni a harmadik útként való megjelenésünket! - írja Facebook-oldalán Novák Előd, a párt alelnöke Alább a folytatás.

A 15 csaló kamupárt közt van a Magyarországi Cigánypárt, az Értünk Értetek – a Hiteles Párt és még hasonlók. Egyetlen esetben sikerült a rendőrségnek befejeznie a nyomozást: amelyik gyanúsított meghalt, ott sikerrel húzták az időt. A politikusbűnözés e formája persze nem új: az eddigi legnagyobb leleplezett és érvénytelennek nyilvánított ajánláshamisítás a 2009-es ferencvárosi időközi országgyűlési választáson volt, ahol 3 jelölt indulását is sikerült megakadályoznom, miután a választási bizottság tagjaként feltártam a tömeges csalást, és ezt a testület is megállapította, szemben a 2018-as választásokon tömegesen listát is állító kamupártok esetével.

Mi tehát mindig a választások tisztaságának megóvásáért dolgoztunk, szemben a pl. cigány szavazók megvásárlásában lehetőséget látó Fidesztől és balliberális pártoktól. A választási törvény mostani módosítása törvényessé teszi a láncszavazást is azzal, hogy ezután legálisan lefényképezhetik a választópolgárok a kitöltött szavazólapjukat, így például a cigánytelepeken toborzott, sok esetben írni-olvasni sem tudó analfabéta szavazókat fogják abban segíteni, hogy a megbízóiknak bizonyítékként megmutassák, leadták a szavazatukat arra a pártra, amiért élelmiszert vagy pénzt, esetleg az MSZP etikai bizottságának elnökétől csempészett cigarettát kapnak.