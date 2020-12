Anyaország :: 2020. december 16. 13:22 ::

Már Vona szerint sem lehet megkülönböztetni az általa támogatott Jakab ténykedése nyomán a Jobbikot a DK-tól

"Véleményvezérségről", vloggerségről és halálszorongásáról is beszélgetett a korábbi pártelnökkel az Azonnali - bennünket természetesen nem ez érdekelt, hanem az, hogyan látja ma a Jobbikot, élén az általa támogatott, sőt, afféle díszzsidóként előtérbe hozott Jakab Péterrel (ha már Szegedi Csanádot nem sikerült megtartani ebben a minőségben). Röviden: nem túl hízelgően. Bővebben pedig alább.

- Hogy viszonyul a mostani Jobbik az ön vezetése alatt néppártosodott Jobbikhoz?

- Szerintem a Jobbik lassan egy baloldali néppárttá vált, az én vezetésem alatt meg egy nemzeti néppárt volt, ami képes volt jobboldali és baloldali embereket is megszólítani.

A mai Jobbik egyre kevésbé képes a jobboldali embereket elérni, és ezzel szerintem pont az ellenzéki együttműködésben való részvételének lényegét veszíti el. Ott nem egy újabb baloldali, hanem egy jobboldali pártra lenne szükség.

A Jobbik mégis inkább a DK-val és az MSZP-vel vív balos versenyt az alsó-középosztálybeli elégedetlen szavazók megszerzéséért, viszont azt a középosztálybeli polgári réteget, amit én szerettem volna a Jobbik élén megszólítani, és talán sikerült is 2018 előtt, szerintem elveszítette. Borzasztó volt, ahogy a Fidesz krumplit osztogatott, de számomra erre nem az a válasz, hogy krumplis zsákot viszek az Országgyűlésbe. Hová vezet ez? Én elkezdtem építeni egy hidat a baloldali emberek felé, a mostani Jobbik meg átment rajta, lerombolta maga mögött, és ott rekedt a bal parton. Azt nem mondom, hogy innen nincs visszaút, de a megnyilatkozások meg a témafelvetések alapján sokszor nagyon nehéz megkülönböztetni a Jobbikot a DK-tól.

- Ez a véleménye egyben cáfolata is azoknak a pletykáknak, hogy valójában még mindig ön irányítja Jakab Péteren keresztül a Jobbikot?

- Jakab Pétert támogattam, de nem a színfalak mögött, hanem nyilvánosan. Ő volt a legjobb opció. Ez viszont nem jelenti azt, hogy én irányítanám a Jobbikot – ha így lenne, nem ebbe az irányba menne –, és nem is áll szándékomban ilyen. Mindkét utánam jövő Jobbik elnöknek felkínáltam, hogy bármikor nyugodtan kereshetnek, ha kíváncsiak a véleményemre. Sneider Tamás ezzel olykor élt is, Jakab Péter egyáltalán nem. De nincs ezzel semmi baj, mindenki megy a maga útján.

- Megbánta, hogy támogatta Jakab Pétert?

- Dehogy. Ahogy mondtam, mindig azt teszem, amiben hiszek, és akkor azt hittem, ő a helyes választás a Jobbik élére. Az egy más kérdés, hogy most sok dologban nem értek egyet vele, de ettől függetlenül szorítok a Jobbiknak, amihez még mindig nagyon szoros személyes, baráti kapcsolatok kötnek. Amikor összefutok jobbikosokkal, mindig elmondom nekik, hogy talán jobban láthatóvá kellene tenni a párt konzervatív, polgári, intellektuálisabb arcélét is. Brenner Koloman, Lukács László, Z. Kárpát Dániel, Balczó Zoltán, Potocskáné Kőrösi Anita és még néhányan például tökéletesen alkalmasak lennének erre, de úgy tűnik, stratégiailag most nem ez az elsődleges a Jobbiknak. Mit tudok én tenni? Elfogadom, hogy akik ma a Jobbik jövőjéről döntenek, másképp gondolják, hiszen én csak egy választópolgár vagyok.

(...)

Ha valami nem tetszik a Jobbikban, azt elmondom, mint ahogy most is elmondtam. Ha valami tetszik a Fideszben, azt is elmondom. Aztán persze jönnek a DK-s kommentek, de elnézést: leszarom. Ha valami tetszik a DK-ban, azt is elmondom.

- Mi tetszik önnek a DK-ban?

- Nincs ilyen. Várom, de nincs.

