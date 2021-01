Anyaország, Cigánybűnözés :: 2021. január 5. 10:32 ::

"Politikai személyek, rendőrök is érintettek a halálra égetett budai milliárdos ügyében"

A közelmúltban egy férfi kereste meg a Privatkopo.hu bűnügyi portált, aki - állítása szerint - szoros kapcsolatban állt az augusztusban gyanús körülmények között elhunyt budai milliárdost hónapokig fogva tartó és fosztogató bűnbanda tagjaival. „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus, de nevek nem hangzottak el. Dr. Péczely Attila ügyvéd neve viszont igen. Ő XII. kerületi képviselő” - mondta. Azt kérte, hogy az interjúban ne szerepeljen olyan momentum, amely beazonosíthatóvá tenné őt, mert - mint fogalmazott - „féltem a testi épségem, mert ez a banda mindenre képes...” - írja a lap. Alább olvasható a közzétett beszélgetés.

- Miért kereste meg a Privatkopo.hu-t?

- Tudomásom van Mészáros István kifosztásával és rejtélyes halálával kapcsolatban néhány személyről, akik ebben részt vettek és szeretnék segíteni Önöknek az ügy felgöngyölítésében. A Privatkopo.hu egyik cikkében olvastam, hogy Makai Zsolték a Pest megyei Nagykátára vitték M. István urat, amikor „eltűntek” a személyi iratai és visszavásároltatták vele azokat. Ez a cím Nagykáta, Nefelejcs utca .. szám volt, ahol az egyik cigánybűnöző, Kóté Ernő lakott. Miután hozzájutottak a több százmillióhoz, elköltözött Soroksárra, a bűncselekményből származó pénzből vett házat, amit felújíttatott. Kóté Ernő többször posztolt a Facebook-oldalán ezekről dolgokat, csak miután Makai és társai letartóztatásba kerültek, törölte a fiókjait és csinált egy újat, ami „tiszta”.

- Honnan származnak az üggyel kapcsolatos információi?

- Biztos forrásból tudok sok mindent, de hogy honnan származnak az információim, azt nem kívánom elmondani, mert akkor elárulnám magam.

- A Kóté családból csak Ernő állt kapcsolatban Makai bandájával?

- Nem. A banda tagja volt Kóté Ernőn kívül Kóté Béla és Kóté Miklós is, ezek a személyek Makai Zsolt unokatestvérei. De például, aki a katalizátort kivágta M. úr egyik luxusautójából, az Kóté Richárd volt. Ennek a bűnszervezetnek a feje Makai Zsolt. Kiss József csak alvezérként tevékenykedett, aki - ha úgy alakulnak a körülmények - adja a nevét a dolgokhoz, és „viszi” a balhét. A másik fontos embere Makainak Kóté Ernő, aki intézte az olyan dolgokat, amiket Kiss József nem bírt elintézni. Makai az első privátkopós cikk után megijedt, és kimenekült Olaszországba, onnan irányította Kiss Józsefet és Kóté Ernőt. Mivel nem történt semmilyen rendőri közbeavatkozás, néhány hét után hazajött, és folytatták ezt a szörnyű kisemmizést. Tehát a három főkolompos Makai Zsolt, Kiss József, Kóté Ernő. A többi személy csak epizódszerepet játszott. A zsákmányolt pénz nagyobb része is Makaiéknál landolt, amiből kialakult egy „kis” vita is a többi, alacsonyabb szinten lévő résztvevővel. Makaiék nem tartották be a korábban tett ígéretüket. Nagyon sok mindenről tudomásom van, csak féltem a testi épségem, mert ez a banda mindenre képes...

- Makai és Kiss, valamint még egy bandatag hónapok óta letartóztatásban van, az Ön által harmadik számú vezetőnek titulált Kóté Ernő viszont szabadlábon éli világát. Ennek mi lehet a magyarázata?

- Egészen biztos, hogy senki nem beszél a nyomozóknak. Tartják a szájukat. Makai ugyan letartóztatásban van egy ideje, de a mai napig konzultál Kóté Ernővel, hogy mit és hogyan csináljon az ügyre nézve. Biztos vagyok abban, hogy a büntetés-végrehajtás által nem megengedett tárgyhoz, tehát mobiltelefonhoz jutott a börtönben. Tudomásom szerint politikai személyek, rendőrök is érintettek a budai milliárdos ügyében.

- Ezt honnan tudja?

- Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert „velük” vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus, de nevek nem hangzottak el. Dr. Péczely Attila ügyvéd neve viszont igen. Ő XII. kerületi fideszes képviselő.

- Az említett személyek vonatkozásában tapasztalt olyan vagyongyarapodást az elmúlt hónapokban, amely összefüggésben állhat M. István kifosztásával?

- Ezek a személyek nem voltak anyagilag „eleresztve” azt megelőzően, hogy „megtalálták” a budapesti milliárdost. Gyakorlatilag a cipőjük mellett jártak, kölcsönökből éltek. Azt követően, hogy „kitakarították” a vállalkozó Pest megyei színesfém-telepét, megjelentek a Facebookon a hencegő posztok, hogy ki mit vett. Hirtelen, a nagy semmiből. Kóté Ernő egy műanyagzsáknyi pénzt tett ki az oldalára, nem sokkal később pedig már arról tett fel képeket, hogy családi házat vásárolt a fővárosban, amit igényesen felújíttatott. A testvére több fotót tett közzé, amelyeken a frissen vásárolt Mercedes luxusautója mellett pózolt. Feltettek egy videót is: azt filmezték, hogy a Kóté testvérek Makai Zsolt telkén végeznek tereprendezést, amelyet a hatalmas mennyiségű színesfém elsikkasztásából vásárolt a bandavezér. Egy másik meg azt kürtölte világgá a közösségi oldalon, hogy megvásárolt egy több millió forint értékű munkagépet. Ebből is látszik, hogy ezek az emberek nem szoktak hozzá a jóléthez, ahogy komolyabb összeghez jutottak, azonnal hivalkodni kezdtek.

A Privatkopo.hu megjegyzése: A Budapesti Rendőr-főkapitányság 10 millió - még egyszer: tízmillió - forint értékre elkövetett sikkasztás elkövetésével gyanúsítja Makai Zsoltot és társait. A gyanús körülmények között elhunyt nagyvállalkozó lánya a bűnügyi portálnak korábban azt mondta, hogy a Pest megyei telephelyen több százmillió forint értékű színesfém-hulladékot tároltak. A hölgy erről így nyilatkozott:

Folyamatosan jeleztem az ideiglenes gondnoknak, hogy apám cégének telephelyéről kamionokkal szállítják el a hasznosításra ott tárol fém- és műanyag-hulladékokat. Heteken keresztül készítettünk felvételeket a bűncselekményről, amelyeken az volt látható, hogy a szállításokat rendszám nélkül tehergépjárművekkel végezték, továbbá az, hogy egy rakás kétes figura ott intézkedett. László Albert, annak ellenére, hogy folyamatosan tájékoztatva lett a bűncselekményekről, az égvilágon semmit nem tett a vagyon megóvása érdekében. Mindig volt valami kifogás, hogy miért nem intézkedik. A kisujját sem mozdította, hogy megakadályozza a több százmillió forintos érték ellopását. Annak ellenére, hogy 15 napon belül teljes leltárt kellett volna készítenie a vagyonról, csak augusztus 12-én, tehát apám halála után szólt, hogy menjünk a telephelyre és készítsünk leltárt. Ez egy szerdai nap volt. A cigánybűnözők előző hét péntekjén fejezték be a telephely „kipucolását”. Elmentünk és leleltároztuk a gazt.

- Amikor a bűnszervezet teljesen kifosztotta a Pest megyei telephelyet, az ideiglenes gondnokra hirtelen rájött a „leltározhatnék”.

- Nehezen vitatható, hogy a Budapest XII. Kerületi Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály által kirendelt ideiglenes gondnok, László Albert súlyosan megszegte kötelességét, amikor figyelmen kívül hagyta M. István lányának bűncselekmény elkövetéséről szóló jelzéseit, továbbá azzal is, hogy a jogszabályban rögzített határidőn belül nem végezte el a gondnokság alá helyezett személy vagyonának teljes leltárát. Feltűnő, hogy László 4 nappal azután, hogy a bűnözők több százmillió forint értékű színesfémet elsikkasztottak, már elérkezettnek érezte az időt arra, hogy leltárt készítsen a telephelyen is. Gyorsan végzett: már csak gazt talált.



Keresztfiam és a Bátya - Orbán Viktor miniszterelnök a nagyvállalkozót kifosztó banda egyik tagjának keresztfiával szelfizett

Így aztán - gondnoki leltár hiányában - a BRFK nyomozói csupán 10 millió forintos sikkasztás ügyében folytatnak eljárást, ugyanis ekkora összeg mozgását tudják bankszámlakivonatokkal bizonyítani. Azzal - egyelőre - nem foglalkozik a bűnügyi hatóság, hogyan tudtak a Makai-banda tagjai 10 millió forintból egy zsák pénzt, takaros budapesti családi házat, értékes budai telket, több tízmilliós luxusautót, valamint milliós értékű munkagépet „varázsolni”. A vagyongyarapodások időpontjaiból nem túl nagy feladat kirakni a puzzle-t: mindezt miből finanszírozhatták…

Korábban írtuk: