Anyaország, Cigánybűnözés :: 2021. január 6. 16:25 ::

Tolnai rendőrök rendszeres "szórakozása": újra és újra nyakoncsípni ugyanazt a retket, aki autókat köt el

Az év elején újabb autót vitt el az a "fiatal", aki 2020 novemberében már több nyitva felejtett járművel is elhajtott Faddról - írja honlapján a rendőrség.

Mint arról korábban beszámoltunk , egy faddi férfi tett feljelentést 2020. október 24-én ismeretlen tettes ellen, aki a családja tulajdonában levő nyitott állapotú személygépkocsit – melyben benne hagyták az indítókulcsot – ellopta. Az autót később Szekszárdon, az út szélén leállítva találták meg. Az eset kapcsán a Tolnai Rendőrőrsön büntetőeljárást indítottak. Néhány nappal később újabb bejelentés érkezett a Tolnai Rendőrőrsre, hogy egy faddi férfi autóját – mely szintén nyitott állapotban volt és a kulcsot is a járműben hagyták – ismeretlen személy elindította, és a kocsival elhajtott.

Az eljárás során beszerzett adatok alapján a tolnai rendőrök beazonosították a feltételezett elkövetőt, egy 15 éves, a faddi nevelőotthonban élő "fiút", akit elfogtak és gyanúsítottként hallgattak ki kétrendbeli jármű önkényes elvétele bűntett elkövetése miatt. A "fiatal" elismerte a bűncselekményeket, azt mondta a rendőröknek, hogy barátnőjével akart kocsikázni, azért vitte el az autókat.

A "fiú" a kihallgatását követően néhány nap múlva, 2020. november 1-jén, ezúttal Tolnán egy nyitva hagyott autó indítókulcsát lopta el azzal a céllal, hogy később ezzel a járművel is autózzon. Ezúttal a tolnai rendőrök még azelőtt elfogták, mielőtt elvihette volna a kocsit. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki jármű önkényes elvétele bűntett kísérletének elkövetése miatt. A "fiatal" a rendőröknek egy korábban történt lopást is elismert, amikor egy nyitva hagyott kocsiból lopott el két pénztárcát a benne levő készpénzzel. A tolnai rendőrök a "fiút" engedély nélküli vezetés miatt is feljelentették.

Az év elején újabb autó tűnt el Faddról. 2021. január 3-án a késő esti órákban tett feljelentést egy helyi férfi, mert ismeretlen személy az utcán néhány órával korábban leállított, de nyitva hagyott, autóját ellopta. A rendőrök azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, és nyomozást indítottak. Az ellopott kocsit 2021. január 5-én megtalálták a Pálfára vezető úton. Az eset kapcsán elszámoltatták a novemberben elfogott 15 éves "fiút", aki elismerte a nyomozóknak, hogy ő vitte el az autót azért, mert Pálfára akart menni vele.

Arról azonban már egy szót sem olvashatunk, milyen következménye lett mindennek, hogyan vették vagy veszik el a "fiú" kedvét a további kocsikázástól, itt ugyanis véget ér a közlemény...