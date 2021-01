A megélhetésükért, a vendégeikért, a vállalkozásukért vonult utcára a vendéglátósok egy csoportja Ajkán. A demonstráció nem valaki vagy valami ellen szólt, hanem arról, hogy dolgozni szeretnének, írta az Ajkai Szó és a 24.

A január 25-i figyelemfelhívó megmozduláson a résztvevők – bár-, vendéglő-, kávézótulajdonosok, törzsvendégek és a kérésükkel egyetértő támogató polgárok – a belvárosi Esti bár előtt gyülekeztek, majd együtt vonultak az Agórára.

A demonstráción elhangzott:

Hangsúlyozták: nem vírustagadók, tudják, hogy járványhelyzet van, elfogadják a korlátozásokat, és a szabályok betartásával szeretnének nyitva tartani, vendégeket fogadni.

Be vagyunk zárva november 11-e óta, bevételünk nincs, a fizetnivalóink megmaradtak, bérleti díj, rezsi, a vállalkozói járulékok. A tartalékainkat éljük fel. Sokan gyermekeket nevelünk, így sokáig nem lehetünk bevétel nélkül, mert mi is pénzből élünk. A plázában bármennyien lehetnek, a boltok nyitva tarthatnak, mi mennyiben vagyunk mások? Nálunk jobban be lehet tartani a szabályokat, mint egy zsúfolt nagyáruházban