Anyaország, Koronavírus :: 2021. január 29. 08:59 ::

Dr. Bubót is emlegette a soron kívül beoltott DK-s polgármester

Nem csak Gyöngyös, hanem Újbuda DK-s polgármestere, László Imre is soron kívül oltatta be magát a koronavírus ellen, pedig már régóta nem kórházigazgatóként, hanem politikusként dolgozik – látott napvilágot a hír a kerület vezetőjéről, aki közleményben reagált.

"Megint úgy támadnak, hogy politikusok alapvető információkkal nincsenek tisztában. A Szent Kristóf Rendelőintézetben önkéntes segítő munkát vállaltam még tavaly, ezt dokumentumok igazolják. Ahogyan azt is, hogy a napokban önkéntes oltóorvosnak is jelentkeztem. Nyilván minderről semmit nem tud, senki se" – közölte László Imre, majd így folytatta: "közügyekben megszólalóként kevesen vannak tisztában azzal, hogy az orvosok megkapták és fogják is a vakcinát. Függetlenül pártszínezettől vagy pártpreferenciától. Annyit talán tud rólam, hogy orvos is vagyok, nevem elé a doktor címet nem dr. Bubótól kaptam."

Hozzátette: a kijelölt oltóhelyek egyikén regisztrált, és onnan értesítettek az oltásról, a döntést személyes közbenjárással nem befolyásolta.

"Bizonyára minden politikus emlékszik rá, hogy a hetekkel ezelőtti jelentkezésemkor sem volt egyértelmű oltási terv. Ezzel szemben csak úgy tudom hitelesen képviselni saját és politikai közösségem oltáspárti álláspontját, ha orvosként magamnak is beadatom a vakcinát" – zárta a közleményét László Imre.

A polgármester az év elején az ATV műsorában arra hivatkozott, hogy a rendelet az egészségügyi diplomával rendelkezők számára teszi lehetővé első körben a védőoltást. Sajtósa az Index megkeresésére úgy nyilatkozott:

ha tudta volna előre, hogy van egy sorrend, akkor egyértelműen visszamondja, hiszen most nem praktizál orvosként.

(Index nyomán)