Újabb DK-s polgármester oltatta be magát soron kívül - a Mi Hazánk feljelentést tett

Nemcsak Gyöngyös, hanem Újbuda DK-s polgármestere is soron kívül beoltatta magát a koronavírus ellen, pedig már régóta nem kórházigazgató, hanem politikus. A Mi Hazánk Mozgalom ezért feljelentést tett hivatali visszaélés miatt, és lemondásra is felszólítja László Imrét a politikusbűnözés legújabb formája miatt, illetve választ várunk László Imrétől, hogy a megduplázott, rekordszámú alpolgármestere is soron kívül kapott-e oltást. A DK polgármestere egykori országgyűlési képviselőként ugyanúgy nem bújhat a már nem létező mentelmi joga mögé, ahogy egykori kórházigazgatóként sem élhetett volna a soronkívüliséggel.



A zsidó származására hivatkozó polgármester szereti a kiváltságokat

A politikai maffia iparágává kezd válni az oltásokkal való visszaélés kenőpénzekért vagy jó kapcsolatért: Gyöngyös polgármestere szerint csak a városában 40 befolyásos személy kapta meg jogtalanul, „jobb- és baloldali személyiségek, sajtóban dolgozó vállalkozó, kulturális területen vezető tisztviselő” – árulta el lebukása után Hiesz György, próbálva relativizálni a bűnét.

Az ügyeskedő politikusbűnözőknek nincs helyük a közéletben a Mi Hazánk Mozgalom szerint, a polgármesterek és képviselők személyes példamutatása volna fontos, s a privilégiumaik megszüntetése. Abban az újbudai Szent Imre kórházban, ahol László Imre soron kívül oltást kapott, én már tavaly tavasszal önkéntes beteghordói munkára jelentkeztem egy felhívásra, majd a Mi Hazánk Mozgalom által meghirdetett érintésmentes bevásárlási misszióval segítettem az időseket, most pedig a Vöröskereszt önkénteseként dolgozom Covid-szűrőállomáson, két öcsém is orvos, mégsem jutna eszembe oltást intézni magamnak. A baloldali politikusok ismét megmutatták, hogy nincs szociális érzékenységük, miközben több millió idős és beteg ember várja az oltást, az idősotthonok lakói pedig lassan egy éve élnek bezárva.

A Mi Hazánk Mozgalom egyúttal tiltakozik az oltás lehetőségével nem élők hátrányos megkülönböztetése ellen is. Legyen joga mindenkinek dönteni! Aki úgy érzi, hogy rá fertőzésveszélyt jelenthet egy oltást visszautasító honfitársunk, az önmagát beoltathatja. Mindenki dönthessen a maga sorsáról, ne diszkriminálják a másként gondolkozókat! Gigantikus kiadások vannak a túlzott lezárások miatt, pedig e pénznek volna helye pl. az egészségügy különböző területein. Felbecsülhetetlen egészségkárosodást szenvednek el az emberek a halasztott műtétek, az elmaradt kontroll- és szűrővizsgálatok miatt - írja közleményében Novák Előd újbudai önkormányzati képviselő, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke.