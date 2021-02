Anyaország :: 2021. február 4. 10:56 ::

Toroczkai videója kicsapta a biztosítékot Slomóéknál: az állatvédelem mint gyűlöletpolitizálás

Az talán még megmosolyogtató lenne, hogy a magyar szélsőjobb emblematikus figurája az Európai Unió álláspontját osztja. Az azonban már a legkevésbé sem, hogy az „állatok jogainak” ürügyén ismét zsidó- és muszlimellenes gyűlöletkeltést folytat - írja közleményében a zsidó gárda, alább a folytatás.

Mint arról a Hetek c. lap beszámolt , Toroczkai László, a Mi Hazánk nevű antiszemita és rasszista párt elnöke vasárnap videót tett közzé a YouTube-on „Zsidó és muszlim mészárszékek Magyarországon” címmel. Az „oknyomozó riport” arra igyekszik választ találni, hogy a kóser és a halal vágások során mennyire szenvednek az állatok. A politikus egy kóser és egy halal vágást végző hazai vágóhidat keresett meg, ám mivel az üzemektől nem kapott választ, belépési és forgatási engedély nélkül látogatott el a telepekre kamerájával, ahol a lap szerint „csodálkozva tapasztalta, hogy a magánterület biztonsági őrei távozásra kérik.”

Az ügy előzménye, hogy tavaly decemberben az Európai Bíróság (EB) ítéletet hozott, amely fenntartja a kóser és halal vágás belgiumi tilalmát. A bíróság megállapította, hogy az állatok elkábítása leölésük előtt nem sérti az Európai Chartában rögzített vallási jogokat. Menachem Margolin rabbi, az Európai Zsidó Szövetség (EJA) elnöke ugyanakkor azt mondta, a döntés „teljesen figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy a kóser vágás az állat javára szolgál hiszen minimalizálja annak szenvedését.”

Európai zsidó szervezetek sora felháborodva utasította el az EB döntését, és így tett Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is, aki ez év elején kijelentette: a döntés a vallásszabadság, a zsidó-keresztény örökség, valamint az Európában élő zsidó közösségek elleni támadás. „Következésképpen kormányom gyorsan elítélte ezt a káros döntést, és minden erőnkkel azon leszünk, hogy az összes lehetséges nemzetközi fórumon felemeljük a szavunkat ellene” – fogalmazott a magyar miniszterelnök.

Toroczkai szerint azonban a miniszterelnök nem a vallásszabadságot védte, hanem azért ítélte el a döntést, mert az EMIH tulajdonában lévő Csengelén átadott Európa egyik legnagyobb kóser vágóhídja állami támogatást is kapott – írja a Hetek. Az üzem a világjárvány alatt is kétszáz ember megélhetését jelenti, és az európai kóser húskészlet mintegy 40%-a innen származik.

A szélsőséges politikus ragaszkodott hozzá, hogy őt „a kóser vágás technikája érdekli”, azért jöjjön ki valaki és magyarázza el a folyamatot. A Hetek szerint „csodálkozva tapasztalta, hogy bizony egy magánterületen, magántulajdonban lévő üzembe hívatlanul nem mehet be, és munkaidő közben egy üzemi dolgozó sem szeretne vele a kóservágás rejtelmeiről beszélgetni.” Ezt a videóban Toroczkai úgy kommentálta, hogy a zsidó közösség „elutasító és ellenséges” volt.



A politikus végül egy török tulajdonú halal vágóhídra is ellátogatott, ám fényképezésre vagy belépésre ott sem kapott engedélyt, így aztán közölte: a zsidók után a „törökök is elutasítók és ellenségesek.” (A TEV információja szerint az esetnek nagy visszhangja volt a hazai muszlim közösségben is, több muszlim oldal is hírt adott róla.)

A Jobbikból 2018-ban kivált Toroczkainak, aki Ásotthalom polgármestere, nem ez volt az első antiszemita botránya. 2016-ban a hászid Berkowitz Salamon Traubisoda-gyáráról készült riportja egy neonáci oldal beszámolója szerint „azt érzékelteti, hogy a zsidó rituális gyilkosságokban a szűz kislány vére arra kell, hogy az új épületek/házak bejárata körül a falat vérrel ’felszenteljék’ (…) a külföldi haszid zsidók a kóser Traubi Szóda gyár ’felszentelésére’ gyilkolták meg H. Zsófi 11 éves körmendi kislányt!” Egy évvel később Toroczkai „megélhetési zsidónak” nevezte Köves Slomót, az EMIH vezető rabbiját, annak egy lapinterjúja nyomán.

Tavaly márciusban pedig szervezetünk, a TEV is feljelentést tett ellene gyűlöletre uszítás (Btk. 332.§) miatt. A politikus ugyanis egy Horthy Miklósról szóló rendezvényen az ismert neonáci frazeológiát használva, „Magyarország tönkretevői, a Tanácsköztársaság vezetői, miért voltak szinte kivétel nélkül zsidó származású emberek?” - intézte mondandója fő kérdését a közönségének.

Toroczkai ezen akciójával beállt azon nyugat-európai politikai erők fő csapásirányába, melyben az európai kultúra alapszövetét adó értékeket semmibe véve, álságos érvek mentén próbálják az állati jogokat (a körülmetélés kapcsán erőteljes képzavarral az emberi jogokat) a többezer éves vallási hagyományok fölé emelni, ezzel nyitva utat a tartalomnélküliségből fakadó gyűlöletpolitizálásuk végeláthatatlan folyamának.