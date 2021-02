Anyaország, Bevándorlóbűnözés :: 2021. február 14. 16:47 ::

Toroczkai: ezért kell tűzparancs a határon

Megmutatom, hogyan jutott át a határon az a több száz migráns, akik közül hatvanöten elfoglalták egy néni házát is. Azt is mutatom, hogy kik is ők valójában, honnan jöttek, hová tartanak, hogyan szervezik az útjukat - írja legújabb videójának bevezetőjében Toroczkai László Mi Hazánk-elnök.

Érdemes megjegyezni, hogy a magyarországi rendőrök által "Szerbiába" visszakísérgetett bűnözők azóta már rég Nyugat-Európában vannak...