Hatmilliózás és gárdázás a parlamentben: a kormány még mindig büszke arra, hogy felszámolta az "egyenruhás bűnözést"

Farkas Félix "roma" kisebbségi szószóló az auschwitz-birkenaui koncentrációs tábor "felszabadulásának" évfordulójára emlékezett. Megismételte a hazugságot, hogy a táborban hatmillióan vesztették életüket - köztük "romák" is, tette hozzá. Ez soha többé nem fordulhat elő - hangsúlyozta.



Megint főnöke kedvében akart járni a "szószóló"

Arra is emlékeztetett, hogy az 1990-es években szkinhedek járták az utcákat, és "romákat bántalmaztak", köztük későbbi jobbikos politikusok is voltak. Felidézte a szocialista kormányok idején elkövetett "romagyilkosságokat" is, hozzátéve: máig találgatások tárgya, kik voltak ezek felbujtói. Az akkori kormány hagyta a Jobbikhoz közeli Magyar Gárda masírozását - fogalmazott -, majd a baloldal a nyilvánosság előtt is összeállt a Jobbikkal - közölte.

A jelenlegi kormány azonban nem asszisztál a rasszizmushoz és zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal szemben - szögezte le.

Kontrát Károly, a Belügyminisztérium államtitkára az áldozatokra emlékezve elmondta: a feladat, hogy a rettenet még egyszer ne fordulhasson elő, sem az, hogy szkinhedek járják az országot, vagy az, ami a szocialista kormányok idején, hogy "a Magyar Gárda a Jobbik vezetésével félelemben tartotta a romákat". Ugyancsak nem fordulhatnak elő a romagyilkosságokhoz hasonló esetek sem - hangsúlyozta.

Hozzátette: a jelenlegi kormány volt az, amely "felszámolta az egyenruhás bűnözést, és zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmus ellen".

(MTI nyomán)