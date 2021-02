Anyaország :: 2021. február 15. 19:57 ::

Semmit és senkit sem kímél már az őrült cenzúragépezet: Ungváry kitöréseltérítő oldalát is lelőtte a Facebook

Ungváry Krisztián, az ateista materializmus táptalaján állva, mint egy rossz marxista történész, egyszerűen ki akarja siklatni a kitörés emlékezetpolitikai normalizálódását: ugyanis mi azt tekintjük normálisnak, ha megemlékezünk azokról, akik Magyarországért harcoltak az istentelen kommunizmussal szemben, és tették ezt az utolsó töltényig, sőt még azon is túl. Normális, hogy ők hősök. Ungváry nyíltan át akarja venni a téma irányítását, mert szerinte ők nem hősök, legfeljebb áldozatok, és persze nincs jogunk megemlékezni rájuk, legalábbis olyan formában, ahogyan mi gondoljuk. A heroikus attitűdöt csinovnyik és marxista szemlélettel nem lehet megérteni - írja a Szent Korona Rádió, alább a folytatás.

Ungváry kétségbeesetten próbálkozik a kitöréstúrákat is újraértelmezni, és egy kilúgozott, polkorrekt “virtuális sétát” csinálni az eseményből. Jól mutatja az eltérő szemléletmódot: ők fotelből, internet előtt, meleg szobából “járnák be” a helyszíneket és olvasnák az okoskodó, kimért megjegyzéseket, míg a gaz “náczik” a járványügyi korlátozások, a mínuszok ellenére, idén is több százan teljesítették a kitörés emléktúrákat, felkeresve a hősök sírjait (köztük ezen sorok írója is). Amúgy évente több ezren választják a kisebb túráktól az egész extrémekig a megemlékezés ezen módját. Ez rendkívül fáj azoknak, akik mai napig küldetésüknek érzik, hogy folytassák a második világháborús és rákosista propagandát.

Hiába emelik a zsidók pajzsra és mutogatnak rá mint elismert történészre. Hiába a balliberális portálon való méltatás. De valami mégis csak hibázik: a Facebook nem toleráns. Ők tették ilyenné. Tiltott szó, tiltott esemény, tiltott téma lett a Kitörés, a Becsület napja, sőt, még egy német vagy magyar második világháborús katonát sem lehet már kitenni a Facebookra anélkül, hogy az oldalt ne szankcionálnák, törölnék. Mi ebben élünk, meg sem próbálkozunk már sok téma felhozásával ezen a felületen. Viszont, ha már így van, akkor léptünk, és jelentettük Ungváry oldalát is.

A fagyi visszanyalt. Leírhatatlan érzés volt az idei, 13 órányi Kitörés 60 túráról úgy hazaérkezni átfagyva, sajgó izmokkal, hogy az alábbi üzenet fogadott:

Frissítés: amúgy sem aratott nagy sikert a próbálkozás

Ungváryt még a saját Ostrom Fb-csoportjában is szétszedték, miután megosztotta a Telex cikkét. Miután 16 hozzászólásból 15 ellene szólt, Mrátno álnevű csicskája, Ványay Márton törölte az összeset. Szerencsére valaki időben lementette...