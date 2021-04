A kritika jogos magvai mellett ez úgy hangzik, mintha a TASZ nemcsak az igazolványokhoz kötöttséget ellenezné a tervezett formában, de azt szeretnék a nagy szabadságvédelmükben, hogy egyelőre senki se mehessen sehova... Valójában az eddigi tudományos adatok szerint változó, melyik vakcina mikortól, mennyire és melyik mutánstól véd, ezért ha egyáltalán el is fogadnánk a védettségi igazolvány kényszerét, akkor sem lenne igazságos a TASZ "virológusai" által felvetett modell sem.

Ez "AstraZeneca-diszkrimációnak" is hangzik, hiszen abból a két dózis között 12 hét telik el. Lenne értelme így oltani vele? Ki választaná ezt a vakcinát, ha egy negyedévig valóban alig érne valamit? Se védettség, se igazolvány? A TASZ és politikai elvbarátai negyedévre "bezárnák" az azt kapókat... Ha ezt komolyan vesszük, akkor "érthetetlen", miért a keleti vakcinák jelentik a gondot, míg egy ilyen szerintük rövid távon haszontalan nyugatit nem mernek kritizálni. (Ez inkább a nagyon okos ballib pártok "dolga", nem a TASZ-é.)

Hiába sürgettük már március legelején, hogy a kormány találja ki, milyen szabályokkal tesz különbséget a vírus ellen már védett és a még megfertőződni, továbbfertőzni képes állampolgárok között. Most mindjárt május van, a jövő héten már életbe léphetnek az állampolgárokat a vakcinaigazolvány alapján szelektáló szabályok, és úgy tűnik, a kormány alaptörvény-ellenes, diszkriminatív szabályozás bevezetésére készül. A legrosszabb forgatókönyv valósul meg éppen, amitől tartottunk, olyan oltottsági szám mellett, ami köszönőviszonyban sincs a nyájimmunitással.

Az időközben bevezetett védettségi igazolvány – nevével ellentétben – valójában egyáltalán nem a védettséget igazolja! A kártyát mindenki megkapja, akár napokkal az első oltása után is, de ekkor még nem alakult ki a védettsége. Az igazolvány és a kormány kommunikációja hamis biztonságérzetbe ringatja az embereket. Pedig a védettség csak a második oltás után alakul ki, ezért a kártyát is csak ez után lehetne kiadni.

Mindez romba dönti azt a jogi érvelést is, ami megengedi, hogy az igazolvánnyal látogathatók legyenek a közösségi terek. Ha a kártyával rendelkezők is fertőzőképesek, akkor a különségtétel alapja csak az lesz, hogy kinek van kártyája és kinek nincs. Ez a fajta megkülönböztetés azonban már nem fogadható el, diszkriminatív és így alaptörvény-ellenes.

Már most látszik, hogy ez micsoda feszültségeket gerjeszt. Az átláthatatlan rendben zajló oltás miatt épp a legkiszolgáltatottabbak közül sokaknak esélyük sem volt megkapni az oltást, miközben mások már étterembe, strandra, meccsre mehetnének. Az utolsó pillanatig lebegtetett szabályozás bizonytalanságban tartja a szolgáltatókat is, akik nem tudják, újranyithatnak-e, és ha igen, milyen feltételekkel.

De bármilyen szabályokat hoznak is végül, mi most is segítünk értelmezni azokat, és jogsegélyszolgálatunkhoz is bátran fordulhattok!