Anyaország :: 2021. május 14. 18:25 ::

Biztosítást kötött a BM a dolgozóira, de túl sokat azért nem ér az egészségük

Baleseti halál esetén 4,5 millió forintot, égési sérülésből eredő halál esetén 5 millió forintot, míg 67,5 százalék feletti maradandó egészségkárosodás esetén 2,25 millió forintot fizet a biztosító a belügyminisztériumi dolgozóknak, a tárca ugyanis biztosítást kötött rájuk – derült ki abból a Magyar Hang birtokába került tájékoztatóból, amelyet a napokban küldött ki a minisztérium az alkalmazottaknak.

A Belügyminisztérium lappal azt közölte, hogy a szolgáltató Generali Biztosítót pályázat útján választották ki, a megállapodás pedig 77 ezer dolgozóra terjed ki (egyebek mellett rendőrökre, tűzoltókra, civil állományra, valamint a büntetés-végrehajtási alkalmazottakra). A két évre szóló szerződés értéke 189 millió forint, a kockázatviselés kezdete pedig április 18.



A toborzás az megy, de nagy megbecsülést hiba várni

A tájékoztató szerint „a Belügyminisztérium számára a legfőbb érték az elkötelezett, motivált munkavállaló”, Bárdos Judit, a Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (BRDSZ) elnöke azonban úgy véli, a biztosító által fizetett összegek nincsenek összhangban azzal a kockázattal, amellyel a dolgozók naponta szembenéznek. Szerinte, ha például egy családfő kiesik, akkor hiába kapnak a hozzátartozók egy néhány millió forintos összeget, ezzel nem tudják a rájuk váró anyagi nehézséget kompenzálni. – Ez még akkor is igen kis összeg, ha az állam éveken keresztül segíti azoknak a családját, akik szolgálat közben vesztették életüket – tette hozzá Bárdos Judit.

A biztosítás összege egyébként akkor sem túl nagyvonalú, ha valaki baleset következtében 28 napon túl gyógyuló sérülést szenved (például csonttörés), ebben az esetben ugyanis mindössze 20 ezer forintot fizet a biztosító. A Magyarországon keletkezett, balesettel összefüggésbe hozható költségeket 50 ezer forintig térítik meg. Ha pedig a baleset miatt műtétre van szükség, akkor – a beavatkozás súlyosságától függően – 25–200 ezer forintot fizetnek. Kisebb sebészeti beavatkozások, plasztikai műtétek után azonban a biztosító nem térít semmit.

Bármely okból bekövetkező halál esetén – kivéve az öngyilkosságot – alapesetben 1,5 millió forint jár az örökösöknek, kedvezményezetteknek.

A tárca közlése szerint a Belügyminisztérium fejezet irányítása alá tartozó szervek részére korábban is folyamatos volt a biztosítási szolgáltatás „a meghatározott állomány részére”. A BRDSZ elnöke szerint a BM ezzel azt ismerte el, hogy bizonyos területeken dolgozók eddig biztosítás nélkül dolgoztak.

– A belügyminisztériumi állomány biztosítása rendkívül költséges, mert rengeteg a káresemény – mondta a Magyar Hangnak Németh Péter, a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. kommunikációs vezetője. Szerinte ennek megfelelően előnyösként lehet értékelni a megkötött biztosítást, mert már az is eredmény, hogy egyáltalán létezik ilyen. Pozitív szerinte, hogy az egyes tételek összeadódnak, valamint hogy a biztosító például erőszakos halál vagy égési sérülés esetén is fizet – az alapbiztosításoknál általában kizáró tényező, ha valaki ilyen veszélyes munkát végez. Az ígért összegek azonban szerinte sem nagyvonalúak. – Gyakran fordulnak hozzánk 40–50 éves civil családapák, akik kezdetben 10 milliós biztosításban gondolkodnak. Ha viszont összeszámolják, hogy már van nekik egy 25 milliós lakáshitelük, egy 10 milliós csokhitelük, esetleg az autót is kölcsönből vették, akkor rájönnek: a néhány milliós egyszeri bevétel nagyon kevés lesz a család fenntartásához – fejtette ki Németh.