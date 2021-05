Anyaország, Cigánybűnözés :: 2021. május 15. 18:21 ::

Cigányok vertek magyart Jászapátiban: az ablakokat és az idős férfi fejét is beverték, a mentősöket terrorizálták

Saját háza előtt lincselték meg az idős férfit, és kövekkel betörték a házuk ablakát Jászapátiban - írja közösségi oldalán Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke.

László Attila, a Mi Hazánkkal szövetségben működő Magyar Önvédelmi Mozgalom elnöke máris meglátogatta őket, és elkezdődött az önvédelmi közösségépítés. "Elképesztő közállapotok uralkodnak a Jászságban, nem sikerült rendet tenni, sőt egyesek még mindig azt hiszik, hogy bármit megtehetnek... Hol van ilyenkor a polgármester? Hol van a rendőrség?" - tette fel a költői kérdéseket Dúró.



László Attila a helyszínre sietett

Mint írja, a Mi Hazánk az áldozatok mellé állt, és azonnal segítséget nyújtottak számukra. "Akit hasonló atrocitások érnek, ránk számíthat! Mi azt akarjuk, hogy végre a magyarokat is képviselje valaki" - fogalmazta meg a legfontosabbat a Mi Hazánk-alelnök.

A helyszínen tájékozódott a kialakult helyzetről László Attila, a Magyar Önvédelmi Mozgalom elnöke, őt kérdezte a Magyar Jelen.

– Pontosan mi történt?

Megtámadtak egy idős házaspárt, tulajdonképpen lincselésről van szó. Szerdán történt, pénteken látogattam meg a családot, több videofelvételt is készítettem, amelyben az áldozat maga mondja el részletesen, mit élt át. A lényeg az, hogy egy kővel bedobták az ablakukat. A házuk előtt található egy sziklakert, ott vannak nagyobb méretű kövek is, és az egyikkel követték el a támadást. Van közte legalább fej nagyságú is. Az idős férfi hátul a kertben barkácsolt, majd odament megnézni, hogy mi történt.

Ezután oldalról rárontott egy 16 éves cigány, aki a szembe szomszédban lakik, megütötte a fejét, amitől az amúgy is bizonytalan járású bácsi elesett.

– És még ez sem volt elég a támadóknak?

Egyáltalán nem. Az elmondásuk szerint ezután jött egy idősebb cigány férfi, és a fejét elkezdte verni a kőbe. Miután ez abbamaradt, feltápászkodott, bement a házba, de ekkor már ömlött a fejéből a vér, ekkor hívták a mentőt, rendőröket.



A véres nyomok a helyszínen…

– Mi lehetett az egésznek az előzménye? Nehéz elképzelni, hogy a bácsi erre okot szolgáltatott volna…

Valóban nem. A teljes képhez hozzátartozik, hogy a cigány szomszédok már február óta elviselhetetlen hangzavarral töltötték mindennapjaikat, fülsüketítő módon hallgatták a zenét. Az idős házaspár azonban ezt nem tette szóvá legalább egy hónapig. De ezt egy idő után megelégelték, akkor szólt a fiának, hogy próbáljon meg valamit tenni, szóljon nekik, mert ő ismeri őket.



Ők is szeretik a hangos zenét

– De akkor ezek szerint nem járt sikerrel, sőt…

Olyannyira nem, hogy a lincshangulat még azután is megmaradt a cigányok részéről, amikor kint voltak a mentők.

Az egyik mentős például szinte rosszul lett, pszichésen sokkos állapotba került, mert őt is folyamatosan fenyegették.

Tehát lényegében ebből a hangos zenehallgatásból indult ki a történet. Egy hónapja is így ment már minden, és mikor sikertelenek voltak a próbálkozások, az idős házaspár hölgy tagja a rendőrséghez fordult, akik átirányították az önkormányzathoz.

– Ők milyen lépéseket tettek?

A néni egy beadványban leírta nekik, hogy tudomása szerint van egy másfél hónapos babájuk is a cigányoknak, s bizony az ő egészséges fejlődésének sem tesz jót, ha éjjel-nappal bömböl a zene. Egy idő után már az udvarra is kirakták a nagy hangfalakat. Tehát még csak rosszabbak lettek a körülmények.

– S ez csak olaj volt a tűzre a cigányok értelmezésében?

Könnyen lehet, hogy erről van szó. Feltételezhető, hogy kiment hozzájuk a gyámügy. Erre nagyon bedühödtek, egy cigány nő korábban is háromszor háton vágta már a bácsit, megjegyzem, ez a cigány nő dobta be az ablakot is.

– A rendőrség részéről mi történt? Előállítás történt, eljárás indult?

Egy rendőrségi közleményről tudunk, de véleményem szerint ez meglehetősen leegyszerűsíti az egész támadást, nem kezeli kellő súllyal.



"Csak" vétség a rendőrség szerint

– Miért, mi áll benne?

Az eljárás is, ami indult, garázdaságnak nevezi a történteket. Illetve egy 8 napon belül gyógyuló sérülésről írnak… Mivel elvileg csonttörés nem történt, a rendőrség vétségnek minősítette az egész támadást. De további ellentmondások is olvashatóak, a rendőrségi jelentés ellentmond az idős férfi vallomásának. Úgy tűnik, inkább a cigányok vallomását vették figyelembe. Számomra az rajzolódik ki, a rendőrség mosakszik.

– Mindezek tükrében a Magyar Önvédelmi Mozgalomtól várhatóak további lépések, esetleg demonstráció?