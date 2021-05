Anyaország :: 2021. május 19. 09:52 ::

Jogerősen is felfüggesztettet kaptak a Pécsen arabokra támadó "rasszista beállítottságúak"

Közösség tagja elleni erőszak miatt jogerősen egy év három hónap fiatalkorúak fogházára, illetve két év börtönbüntetésre ítélték, három-három évre felfüggesztve azt a két férfit, aki arab származásuk miatt bántalmazott Magyarországon tanuló jemeni állampolgárokat - tájékoztatta keddi határozatáról a Pécsi Törvényszék szerdán az MTI-t.

A törvényszék ezzel lényegében helybenhagyta a Pécsi Járásbíróság tavaly decemberi elsőfokú ítéletét.

A tényállás szerint a "szkinhead, rasszista beállítottságú, ezt megjelenésükben is kifejezésre juttató" vádlottak 2018. augusztus 14-én este egy pécsi bevásárlóközpontnál kötöttek bele a két jemeni származású egyetemistába, mert meghallották, hogy arabul beszélgetnek. "Migránsok, húzzatok haza, takarodjatok, Magyarországon magyarul beszéljetek!" - mondták nekik, miután pedig egyikük visszaszólt, hogy "Máshogy is lehet!", rájuk támadtak. A diákokat a ruhájuknál fogva rángatták, ellökték, egyiküket meg is rúgták. A sértetteknek sikerült elmenekülniük, értesítették a rendőröket, akik aztán a közelben elfogták a támadókat.

(MTI)