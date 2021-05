Anyaország :: 2021. május 27. 16:09 ::

A Fudan Egyetemről vitáztak az Országgyűlésben

A Fudan Egyetem magyarországi megjelenésével már itthon is lehet majd a világelsőktől tanulni - jelentette ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára a Fudan Hungary Egyetemmel kapcsolatos törvényjavaslat csütörtöki parlamenti vitájában.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkár a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, és a részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslatról szóló expozéjában azt mondta: a kormány elkötelezett amellett, hogy felsőoktatás egész rendszerét és annak minden szereplőjét - a hallgatókat, az oktatókat, a kutatókat - ösztönözze a minél sikeresebb, nemzetközi szinten is elismerést kiváltó eredmények elérésére. Emellett - folytatta - a kormány minden eszközzel támogatja, hogy minél több tudományos teljesítmény jelenjen meg Magyarországon, minél több tudós végezzen nálunk alkotó munkát, és minél több magyar hallgató, kutató, oktató részesülhessen kimagasló képzésekben és szerezhessen világszinten is kiemelkedő tudást.

"A Fudan Egyetem magyarországi megjelenésével már itthon is lehet majd a világelsőktől tanulni" - fogalmazott. Szerinte Magyarországnak szüksége van nemzetközi egyetemekre, és mivel a gazdaság hangsúlya keletre tolódik, így "mi is nyitunk kelet felé". Emlékeztetett: a magyar miniszterelnök és a kínai államfő 2014-ben állapodott meg egy kínai-magyar egyetem magyarországi felállításáról, és a Fudannak jelenleg is közös képzése van a Corvinus Egyetemmel.

Hangsúlyozta: a Fudan Egyetem közel 300 neves felsőoktatási intézménnyel áll szoros kapcsolatban, köztük a világ legrangosabb nyugati egyetemeivel. Ennek tükrében "különösen komoly tudománydiplomáciai sikernek" nevezte, hogy elsőként Magyarországon indít külföldi helyszínű saját képzést a világ 34. legjobb egyetemeként számon tartott Fudan. Az államtitkár közlése szerint az egyetemen a tervek szerint négy kart indítanak majd: bölcsészettudományi és társadalomtudományi, természettudományi és mérnöki, közpolitikai és üzleti, valamint orvostudományi kart.

Schanda Tamás szerint a magyar egyetemek együttműködési kapcsolatokat, közös kutatásokat és képzéseket indíthatnak majd a világ egyik legjobb egyetemével, így maguk is előbbre léphetnek a nemzetközi ranglistán. Kitért arra is: a Fudan Egyetemen minden évben külföldi állami vezetők, Nobel-díjas közgazdászok és külföldi nagyvállalatok alapítói, vezetői tesznek látogatást, így a magyarországi campus lehetővé teszi Budapest becsatlakozását a világ kiemelt szaktekintélyeinek és professzorainak útcéljai közé is. Szerinte a Fudan Egyetem Budapestre fogja vonzani Európa tehetséges fiataljait, és segíti a Kína és Magyarország közötti további gazdasági kapcsolatokat is.

Jelezte: a Fudan Egyetem és a Diákváros egymást támogató fejlesztéseivel több mint 10 ezer diáknak otthon adó, és európai szinten is kiemelkedően korszerű egyetemváros jöhet létre, a fejlesztések egy elhanyagolt, rozsdaövezeti térséget felvirágoztatnak, és egy nyüzsgő, jelentős zöldövezettel rendelkező városnegyeddé alakítják át.

Fidesz: nem új keletű a Kínával való oktatási együttműködés

Pósán László, a Fidesz vezérszónoka rámutatott: a Kínával való oktatási együttműködés nem új keletű, bal- és jobboldali kormányokon átívelő komoly története van. A magyar baloldalnak azonban fontosabb politikai terméket gyártani a Fudan Magyarországra tervezett kampuszának kérdéséből, mint felmérni annak előnyeit és hasznát - tette hozzá.

A nyugati világ ma tele van Fudan-együttműködésekkel, az egyetem a nemzetközi rangsorban a 34. helyen áll, van 33 ezer hallgatója 300 kutatóközpontja, csaknem 300 egyetemmel áll kapcsolatban és 130 intézménnyel cserekapcsolatot is folytat. Kiemelte: a Fudan sok külföldi hallgatót vonz majd Budapestre, akik nem kevés pénzt költenek majd el a fővárosban. Amikor a baloldal a projektet támadja, egyúttal a budapesti szolgáltató szektort és az ebből élő családok újabb bevételi lehetőségét is támadja - jegyezte meg.

Jobbik: a Fudan konkurenciát okoz a "kivéreztetett" egyetemi világnak

Brenner Koloman (Jobbik) vezérszónoki felszólalásában azt mondta: a kínai egyetem konkurenciát fog okozni a "kivéreztetett" egyetemi világnak, és a magyar egyetemi világot meg kell védeni egy ekkora nagyságrendű befektetéstől. Aggályosnak nevezte az alapítványi formát, valamint azt is, hogy keveset tudni a hitelkonstrukcióról. Véleménye szerint a törvényjavaslat nem felel meg a magyar polgárok érdekeinek. A magyaroknak modern, 21. századi, kiemelten támogatott egyetemek az érdekeik, olyan jól kiegyensúlyozott nemzetközi kapcsolatokkal, amelyek illeszkednek Magyarország nemzetközi beágyazottságába. Hozzátette: nagy örömmel tárgyalná a Heidelbergi Egyetem vagy bármely más EU-s ország egyetemi kampuszának ügyét is, de ezt az előterjesztést a Jobbik nem tudja támogatni.

Frissítés: a balliberális ellenzék további hiteltelen kritikája mellett folytatták a vitát

MSZP: számos tételt nem indokol a kormány

Molnár Gyula (MSZP) azt kérdezte: miért most, miért így és miért ezt? Szerinte ezen kérdésekre még nem adott választ a kormányoldal a Fudan Egyetemmel kapcsolatban. Sérelmezte, hogy nincs indok az előterjesztés számos tételére, például arra, hogy az egyetem ingyen kapja meg az ingatlant. Azt is felvetette: nem lenne-e kedvezőbb az a hitel, amit az uniótól vesz fel az ország.

"Én a szívem mélyén Ázsia-párti vagyok" - hangsúlyozta, szerinte is nyitni kell a többi között Kína felé. Feltette ugyanakkor a kérdést: hogyan lehetséges, hogy más országokban Kínán kívül nem nyújt teljes spektrumú képzést az egyetem, egyedül Magyarországon teszi majd ezt?

Kijelentette azt is: egy 500 milliárd forintos egyetemalapítást elő kellett volna készíteni a parlamentben, ez azonban nem történt meg. Szerinte a magyar felsőoktatás bezárkózik majd, és mind az oktatói, mind a tanulói elit ide fog koncentrálódni, ami hosszú távon nem tesz jót. Összefüggésbe hozta az előterjesztést a Közép-európai Egyetem ügyével, utalva arra, hogy a kormányoldal akkori problémájára, arra, hogy a CEU a magyar törvényektől eltérően működött.

A DK beszél nemzettel szembeni bűnről

Arató Gergely (DK) szerint tévedésre és rossz irányra épül a javaslat, sőt bűn a nemzettel és a magyar fiatalokkal szemben. Szerinte egy állami területtel, 100 milliárd forintnyi közpénzzel és egy jelentős hitellel hoznak létre egy magánintézményt, egy vagyonkezelő alapítványt, ami rendelkezhet a vagyonnal minden ellenőrzés nélkül.

Kiemelte: "önök azzal utálták el a CEU-t", hogy vonatkoznia kell rá a magyar felsőoktatási törvényeknek. A most tárgyalt egyetemre mégsem vonatkozik majd számos hazai jogszabály.

Kifogásolta, hogy nem a magyar egyetemek kapnak elegendő forrást. Arról is beszélt: a magyarok sokaságának nem érdeke ennek az egyetemnek a megépítése, az a jól fizető hallgatóknak vagy Kínának az érdeke. "Önök ismét megszegték az adott szavukat" - folytatta, mondván: az atlétikai világbajnokság feltételei között azt ígérték: a területen egy diákváros létesül. Szerinte a fővárosnak is le kell vonnia a következtetéseket és visszavonni a világbajnokság támogatását.

Üzent a kínai állam képviselőihez is: a következő "demokratikus" kormány a kölcsönös együttműködésre nyitott lesz, de arra nem, hogy magyar pénzből építsen Kína politikai és gazdasági hídfőállást Európában.

LMP: kizárólag Kínát szolgálja a beruházás

Keresztes László Lóránt (LMP) szerint is kizárólag Kínát, annak kommunista pártját szolgálja a beruházás. Megismételte: a kormány hazudott a magyar egyetemeknek. Hatalmas forrásokat ígért, mégsem biztosítja azt. A Fudan Egyetemre ugyanakkor 550 milliárdot költene, amelyre senkitől nem kapott felhatalmazást.

"Önök rárontottak saját nemzetükre" - fogalmazott, hozzátéve: a magyar felsőoktatás finanszírozásából százmilliárdokat vontak ki.

Nemzetbiztonsági kockázatokról is említést tett. Szerinte nem volt eddig olyan kormány a rendszerváltlás óta, amely ilyen módon zálogosította volna el a magyar fiatalok jövőjét. Frakciótársa, Csárdi Antal azt idézte fel, hogy a kormány megakadályozta annak a közös uniós állásfoglalásnak a létrejöttét, amely Hongkong kínai elnyomása ellen emelte volna fel a szavát. Sérelmezte azt is, hogy az egyetem alapdokumentumából törölték a függetlenséget és hitet tettek a szocialista értékek betartására. Ő is sérelmezte a diákváros-projekt "leamortizálását". A Fudan Egyetemet a magyar diákok kárára valósítják meg - értékelt.

Párbeszéd: a Fidesz az 1 százalék érdekében kormányoz a 99 helyett

Tordai Bence, a Párbeszéd vezérszónoka szerint a Fudan Egyetem jó példa arra, hogy a Fidesz az 1 százalék érdekében kormányoz a 99 helyett. A kínai egyetem "jó lesz" egy szűk elitnek, amely oda járathatja a gyermekét, jó lesz a kínai állami bizniszegyetemnek, hiszen "hatalmasat kaszálnak rajta", és jó lesz Mészáros Lőrincnek és barátainak, akik alvállalkozóként túlárazott lehetőségeket kapnak. Az egyetemépítés károsultjai pedig a magyar adófizetők lesznek, akik kifizetik a beruházás 540 milliárdos költségét, különösen pedig a vidéki magyar fiatalok, akiktől elveszik a Diákvárost. Kifogásolta a campusépítés 540 milliárd forintos költségét, miközben az egész magyar felsőoktatás éves finanszírozására csak 453 milliárdot költ a kormány. Ugyancsak nehezményezte, hogy a kormány visszautasítja a "majdnem ingyen hitelt", amit az unió nyújt az helyreállítási alapból, de hatszoros áron felveszi a kínai hitelt. Azt is firtatta, hogy hova tűnik a 200 milliárd forintos különbség, ami a tervezett, 540 milliárdos hitel és a kínai állami építőmérnöki vállalat 338 milliárd forintos árajánlata között van.

Az ellenzéki politikus megítélése szerint nem alaptalan az félelem sem, hogy az egyetem valójában kémközpont lesz. A kormánypárti politikusok érvére pedig, hogy sok európai ország együttműködik a Fudannal, úgy reagált, a valóban létező közös képzési programok mégiscsak kevésbé veszélyesek, mint odaadni egy fél kerület területét és hagyni, hogy főhadiszállást építsenek rajta. "Egyetlen négyzetméter területet sem adunk át a Fudan-projektnek" - fogalmazott Tordai Bence, hozzátéve, hogy ezért indítanak "nemzeti konzultációt" az egyetem építéséről és támogatják a június 5-re tervezett Fudan-ellenes tüntetést.

(MTI)