Anyaország, Cigánybűnözés :: 2021. június 2. 09:36 ::

Rendet és biztonságot a Jászságnak!

Újabb bezúzott ablakok, ámokfutó drogos alakok, rettegő idős emberek - a Jászság segítségért kiállt! - Alább folytatódik László Attila Tibor MÖM-vezető írása.

Az utóbbi hetekben szinte naponta kapok megkeresést a Jászságból, és nem csak az áldatlan közbiztonsági állapotok miatt, hanem ezzel párhuzamosan megkezdődött a normális és nyugodt életre vágyó lakosság önvédelmi szerveződése is.

A május 30-i látogatásom alkalmával ismét új tagokkal gyarapodott a jászsági MÖM-csoportunk, mindamellett, hogy újabb horrorszintű történetekkel találtam magam szembe.

Az egyik fontos dolog, de nevezhetjük akár szabálynak is a Jászságban, hogy házat üresen - őrizetlenül nem hagyunk, mert viszonylag rövid időn belül kiürítésre kerül, majd egy kis idő elteltével megkezdődik a lebontása és széthordása is.

Egy Jászapátin élő lakos a beszélgetésünk alkalmával arról számolt be, hogy amikor egy darabig üresen állt a háza, tizenhét alkalommal törtek be hozzá, és a gépkocsiját is szétbontották az udvarában. Ezért mostanában inkább nem hagyja el hosszabb időre az otthonát.

De elmondható, hogy a mesteremberek sincsenek teljes biztonságban. Előfordult olyan eset, amikor egy autószerelőt a saját műhelyében pofoztak fel, hogy jobb belátásra bírják, mert nem akart elvállalni egy munkát.

Tegnap újabb bedobott ablakokról, drogosok rendszeres ámokfutásairól, az otthonukba bezárkózó, rendszeresen megfélemlített, rettegő idős emberekről hallottam ismét.

Ami mostanság biztos pontnak számít a Jászságban, hogy a biztonságtechnikai cégeknek folyamatosan van munkájuk, hiszen nagy ütemben nő az igény a kamerák és riasztóberendezések beszerelésére a magánházaknál is. Gyakorlatilag a magukra hagyott idős embereknek ez az egy védelmük maradt, mert a rendvédelem nem nyújt a számukra megnyugtató biztonságot.

Sajnos az is elmondható, hogy hiába fordítottunk nagyobb figyelmet a térségre, a nyilvánosság bevonása sem segített. A helyzet azóta semmit sem javult! Ezért a részünkről is további lépések megtételére van szükség.

A Jászság most segítségért kiállt! Mi pedig nem hagyhatjuk magunkra a normális és biztonságos életre vágyó honfitársainkat! Szerveződik már egy nagyobb megmozdulás! Rendet és biztonságot a Jászságnak!

A MÖM hírszolgálat további híreiből:



A magyar hősökről emlékeztünk Rákospalotán

A vér kötelez bennünket, és nem tűrjük, hogy Magyarországon eluralkodjon a félelem. Nem fogunk tétlenűl ülni, hiszen gyermekeink jövőbeli biztonsága és az élete most a tét.

2021. május 30., Budapest 15. kerület, Árpád emlékhely, a magyar hősök emléknapján:

Dicsőség a hősöknek!

Pezsgő élet a MÖM-sátornál a Nemzeti Majálison

Az Óbudai-szigeten a könnyed kikapcsolódást nyújtó nemzeti majálison is érzékelhető volt honfitársaink azon igénye, hogy törvényszerű és a nemzeti létérdek napjainkban a magyar önvédelmi közösségek országos szintű megszervezése. Számtalan hasznos kapcsolatot alakítottunk ki, és új bajtársakkal erősödtünk az elmúlt hétvégén.

Köszönjük a Mi Hazánk Mozgalom meghívását és üdvözöljük új bajtársainkat közösségünkben!

Amagyarok Istenének áldása kísérje minden tettre kész honfitársunk útját!

Újabb segítség érkezett Dunakeszire

Ezúttal a MÖM komáromi csoportja látogatott el a három gyermekét nehéz küzdelmek útján nevelő édesanyához. Élelmiszer-felajánlással és anyagi támogatással érkeztünk meg Orsolyához és a három gyerkőchőz - tájékoztatott Bugyi Sándor, a MÖM Komárom-Esztergom megyei vezetője.

Szebb jövőt, Magyarország!

Amennyiben lehetősége van támogatni nemzetmentő vállalásunkat az alábbi számlaszámunkra történő befizetéssel tud segíteni. Mi valóban nem hagyjuk honfitársainkat az út szélén!

A Magyar Önvédelmi Egyesület számlaszáma:

OTP Bank: 11733137-23380286

IBAN: HU66 1173 3137 2338 0286 0000 0000

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB