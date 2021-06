Anyaország :: 2021. június 18. 18:42 ::

Egész vékonydongájú legény lett Molnár Ricsi: a magánzárkától és a médiacirkusztól is szenved szegény

A Fővárosi Törvényszéken pénteken másodfokon tárgyalták a Dózsa György úti halálos baleset ügyét, ahol elhangzottak a perbeszédek, Molnár (akit az eseményről beszámoló Telex csak "M."-nek mer nevezni) Richárd pedig kifakadt a "médiacirkusz" miatt. A vádlottak július 2-án szólhatnak az utolsó szó jogán.



"M." Richárd a Fővárosi Törvényszék folyosóján 2021. június 18-án (fotó: Huszti István / Telex)

Letartóztatásból, bilincsben vezették elő "M." Richárdot a Fővárosi Törvényszékre, ahol pénteken a Dózsa György úti halálos baleset ügyét másodfokon kezdték tárgyalni. Az ügy elsőrendű vádlottja január óta van megint letartóztatásban, azután került be, hogy sokadjára hágta át a szabályokat, legutóbb szilveszterkor, amikor drogos bulit tartott a belvárosi éttermében. Az elmúlt fél év láthatóan megviselte, az általában brutálisan kigyúrt férfin most nem feszült a póló, jócskán vesztett a súlyából is, írja a lap.

A 44 éves maffiózót tavaly szeptemberben első fokon mindössze 4 év letöltendő fogházbüntetésre ítélték, és végleg eltiltották a járművezetéstől, miután halálos közúti baleset gondatlan okozásában és – egy 2015-ös ügy kapcsán – garázdaság vétségében, valamint könnyű testi sértés bűntettében is bűnösnek találták. Az ügy harmadrendű vádlottja 1 év 10 hónap felfüggesztett fogházbüntetést kapott, és egy évre őt is eltiltották a vezetéstől.

A vádirat szerint 2017. május 15-én Molnár jogosítvány nélkül, a megengedett 50 km/órás sebességet jelentősen túllépve, 130 km/órás sebességgel haladt a XIII. kerületi Dózsa György úton a Kassák Lajos utcai kereszteződés irányába. A Vágány utca felől érkező Citroën – amelynek sofőrje a harmadrendű vádlott – a lámpa zöld jelzése után a Dózsa György útról egy lendületes gyorsítással akart balra kanyarodni a Kassák Lajos utcába. A kanyar szabályos ívét azonban levágta, hogy mielőbb be tudja fejezni a manővert, és így ne akadályozza a szembejövőket. A nagy sebességgel közeledő Mercedest azonban nem vette észre, így az nagy erővel csapódott neki a kanyarodó Citroënnek.

A balesetben a kanyarodó autó két utasa, egy 23 és egy 37 éves férfi meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek.

Közvetlen életveszélyben van szegény, és még magánzárkában is

Molnár Richárd szerint nem a sorozatos szabályszegéseknek, hanem a körülötte zajló "médiacirkusznak" köszönhető, hogy most itt tart.

"Ez az egész túl van lihegve, biztos vagyok benne, hogy a médiának köszönhetően is. A legszigorúbb körülmények között, egy magánzárkában vagyok fogva tartva. Azon a szinten, ahol én vagyok, sorozatgyilkosok, gyilkosok vannak, miközben én egy gondatlan baleset miatt állok bíróság előtt" – mondta.

Arról is beszélt, hogy a bv-ben (büntetés-végrehajtási intézet) gyakorlatilag semmilyen szinten nincs biztosítva az orvosi ellátása, pedig szívbetegsége mellett veseelégtelenségben is szenved, emiatt pedig "közvetlen életveszélyben" van.



Ez már nem az a kokós buli, amihez hozzászokott...

Ő nem az, akinek beállítják...

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyészség, a vádlottak és védőik is fellebbeztek, így a tanácselnök elsőként a fellebbezések indoklását foglalta össze. Az ügyész szerint "az ítéleti tényállás megalapozott és mindkét vádlott esetében irányadó a másodfokú bíróság számára". Ugyanakkor amíg Molnár esetében súlyosabb szabadságvesztés kiszabását indítványozta, addig a harmadrendű vádlott ítéletének helybenhagyását kérte.

A vádlottak és védőik között abban továbbra sincs egyetértés, ki okozta a balesetet. Bár az Molnár Richárd védője szerint "sem vitatható, hogy védence a megengedett sebességet túllépte, azt azonban "nem lehetett megállapítani, hogy ez közvetlen okozati kapcsolatban lett volna a baleset bekövetkezésével". A balesethez vezető folyamatot ugyanis a másik sofőr szabályszegése indította el, és ez van közvetlen okozati kapcsolatban a balesettel" – érvelt a védő.

Csakhogy "M." Richárd 180 százalékkal lépte túl a megengedett, 50 km/órás sebességet. A Citroën sofőrjének így a tényleges helyzet felmérésére reális esélye nem volt.

"A Mercedes nem azért nem tudta kikerülni a Citroënt, mert védencem nem adta meg az elsőbbséget, hanem azért, mert az elsőrendű vádlott túl gyorsan haladt" – fogalmazott Péchy Kristóf, a harmadrendű vádlott védője.

Molnár időközben védőt váltott, a másodfokú tárgyaláson már Jován László ügyvéd képviselte, aki hosszan sorolta azokat az enyhítő körülményeket, amiket a védelem szerint a bíróságnak figyelembe kellene vennie. Méltányolnia kellene például, hogy M. Richárd – "terhelt gyermekkora" miatt – régóta a csonka családokat támogató Fészek Alapítványnak segít; és látni kellene azt is, hogy szegénynek a börtöntűrő képessége gyakorlatilag a nullával egyenlő. A veseelégtelensége mellett "a szívbetegséggel összefüggésben fellépett egy alvászavar is, vagyis csak egy speciális berendezéssel tud kockázat nélkül aludni" – mondta a védő.

Jován Molnár közlekedési előéletét – a kipontozódást kivéve – nem tartja terheltnek, mint ahogy azt az ügyészség sejteti. A védelem arra is kitért, hogy bár a pszichológus szakértő azt állította, M. Richárd azért nem lesz soha alkalmas a vezetésre, mert pszichopátiás személyiség, ez a mentális betegség ugyanakkor nem örökletes betegség. "A SOTE-n van ilyen terápia, vagyis hiányzik az a feltétel, hogy ez a betegség nem gyógyítható. 6-8 hónap terápia elegendő ahhoz, hogy valaki a szokásostól eltérő magatartást tanúsítson" – mondta Jován, aki szerint védence úgy van beállítva, mint aki "az önkéntes jogkövetésre alkalmatlan".

"Amikor a harmadrendű vádlott bekerült a kórházba, akkor M. Richárd és barátnője annak tudatában adott vért, hogy a balesetben érintett másik sofőrnek erre szüksége volt. Kell-e még győzködni az ügyészséget arról, hogy az én védencem nem az, mint akinek beállítják?" – kérdezte a védő.

Jován egyebek mellett ezért is kérte, hogy védence jogosítványát határozott időre vegyék el, és azt is, hogy "a kiszabott büntetés a jogerő napján ne járjon további szabadságelvonással".

Jogsi nélküli vezetés, drogos buli, tilosban gyúrás

Molnár Richárd az elsőfokú ítélethirdetésre még szabad emberként jött, a másodfokú tárgyalásra viszont bilincsben hozták. Az ügyészség azután indítványozta – sokadszorra – a férfi letartóztatását, hogy szilveszterkor a belvárosi éttermében bulit tartott, ahol nemcsak terítette, hanem használta is a kábítószert. Akkor ez már a sokadik kihágása volt.

Pontosan egy héttel a nem jogerős ítélethirdetés után, tavaly október 7-én rendőrök igazoltattak egy Mercedest a Váci úton. Az autóban, a volánnál ő ült. Mivel a férfinak nem volt jogosítványa, ezért szabálysértési eljárást indítottak ellene a rendőrök. Két hónappal később pedig azért jelentették fel, mert egy újpesti edzőteremben gyúrt.

A pénteki tárgyalás végén Molnár Richárd védője indítványozta a maffiózó szabadlábra helyezését, főként azért, hogy "az orvosok beállíthassák a gyógyszereit", a bíróság azonban elutasította azt, így a július 2-i ítélethirdetésig biztosan letartóztatásban marad.