Anyaország :: 2021. július 2. 12:34 ::

Jelképes, hogy a rendszerváltás elcsalását ünneplő emlékév is a közpénzszivattyúzásról szól

Noha a kormány 2019-ben három évre 12 milliárd forintot biztosított a rendszerváltásnak emléket állító „30 éve szabadon” emlékév programjaira, tavaly decemberben az azért felelős Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványt képviselő Schmidt Mária kormánybiztos további 1,5 milliárd forint támogatást kért. Erről egy birtokunkban lévő irat tanúskodik, amelyből egyebek mellett az is kiderül, hogy maga Schmidt Mária kezdeményezte az emlékév meghosszabbítását. Ez idén tavasszal meg is történt: a rendszerváltás emlékéve összesen három évet átfogva már 2022 végéig tart – írja a Magyar Hang.

Az emlékév 2019-ben volt a kormány egyik nagy dobása, amivel a 30 évvel ezelőtti történések jelentőségére, világpolitikai súlyára kívánta felhívni a figyelmet idehaza és a környező országokban. Akkor nevezték ki Schmidt Mária történész-intézetigazgatót az emlékév kormánybiztosának. Az emlékév sarokprogramjait kormányhatározatba foglalták, ami tartalmazta többek között egy központi emlékmű felállítását is. Ez azonban – ahogy a múlt héten a lap beszámolt róla – azóta sem készült el , sőt, semmiféle nyoma nincs a Magyar Hang által megszerzett minisztériumi beszámolókban sem, de Fidesz-közeli forrásaik sem tudtak ezzel kapcsolatban információval szolgálni.



Fotó: Kovács Attila / MTI

Pedig a kormány nem fukarkodott a közpénzzel. Követni is nehéz, milyen ütemben öntötte a támogatást a „véget nem érő” emlékév apropóján a Schmidt Mária által vezetett közalapítványba. A megszerzett iratok alapján bizonyos: a kormány a már említett 12 milliárd forintos állami támogatás kormányhatározatba rögzítése előtt is adott a közalapítványnak az emlékévre forrást: előbb 470 milliót, majd 1,8 milliárd forintot, ezeket támogatási szerződések rögzítik.

A szóban forgó, újabb támogatási kérelem 2020 decemberében készült, és 1,5 milliárd forint igényléséről szól. A támogatási szerződéshez részletes szakmai tervet is kértek. Ebből derül ki, hogy a korábban tervezett 700-nál jóval több, 5000 pedagógusnak tartanának továbbképzést a rendszerváltásról. Az első kurzus tavaly februárban kezdődött. A közbeszerzési iratok alapján a Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Kft. nyerte a képzésre kiírt közbeszerzési eljárást bruttó 1 milliárd forintért. Egy-egy pedagógusra 120 ezer forintos képzési, 35 ezer forintos szállás- és 30 ezer forintos étkezési díjjal számoltak. A Schmidt Mária-féle közalapítvány visszatérő megrendelője a cégnek, de többek között a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak is dolgoztak. A koronavírus-járvány miatt azonban tavaly a beiskolázott pedagógusoknak csak a töredéke (810) vehetett részt a képzéseken. A közalapítvány a kért támogatásból újabb 4000 pedagógus képzését finanszírozná. Ezt is a Prekog Alfa tarthatja. Érdekesség, hogy most már 5000 forinttal drágábban tudja biztosítani a résztvevőknek az étkezést. A közalapítvány nettó 630 milliót szánt az újabb képzési körre.

Figyelemre méltó a 2019 novemberére tervezett nemzetközi konferencia sorsa is. 2019-ben annak előkészítésére a közalapítvány 20 millió forintos igényt adott le a Miniszterelnökségnek korábbi támogatási igényében – amit meg is kapott. A 2020. decemberi beszámolóban mégis azt írták, hogy a nagyszabású tanácskozást forrás hiányában (!) átütemezték 2020-ra. Tavaly a koronavírus-járvány szólt közbe, így újabb egy évvel elhalasztották a rendezvényt. Ez kínált alkalmat arra, hogy tavaly decemberben újra támogatást kérjenek az eseményre.

Schmidt Máriáék az Athens Democracy Forummal közösen valósítanák meg a konferenciát. Három nagy témát jelöltek meg a szakmai anyagban: az emlékévhez kapcsolódó kérdések, mint például a kommunizmus bukása és öröksége; ezenkívül Európa jövője az eltérő jövőképet megfogalmazó politikai áramlatok tükrében; illetve a XXI. századi kultúrharc is külön blokkot kap. Előadóként számolnak a Visegrádi Négyek miniszterelnökeivel és minisztereivel. Magyarország részéről Orbán Viktor miniszterelnök, Gulyás Gergely, Szijjártó Péter miniszter és Orbán Balázs államtitkár előadása lehet a programban. Ezzel kapcsolatban e-mailben kérdezték meg Schmidt Mária kormánybiztostól, hogy vissza igazolták-e már a meghívást az érintett kormányfők, de választ nem kaptak.

Schmidt Mária – aki korábban a miniszterelnök tanácsadója volt – a kormányfő rendszerváltásbeli szerepét aránytalanul felnagyító film, illetve az abból készült, fesztiválokon vetített klip után újabb filmre is kért pénzt. A 26 perces dokumentumfilm az „emlékév narratív összegzését” szolgálná, többnyelvű hangsávval. Emellett 200 oldalas, hasonló célú kötet is a tervek között szerepel még.

Figyelemre méltó, hogy a közalapítvány két közvélemény-kutatásra is kért forrást. Az egyik azt vizsgálná, hogy milyen kép él az emberek fejében a rendszerváltásról. A másik pedig azt, hogy mit tanítanak az iskolák a 30 évvel ezelőtti eseményről. Ezek eredményéről, állásáról is kérdeztük e-mailben a közalapítványt, de nem válaszoltak rá. A szervezet egyébként Antall József nevével pályázatot is hirdetett falvak-városok intézményei, szervezetei részére emlékévi programok lebonyolítására.

Az adatok szerint 29 pályázatból 11-et támogattak (többet még nem bíráltak el). Ezenkívül több kiállítás – a Terror Háza előtt látható tablókiállítás meghosszabbítása; vándorkiállítás anyagának előállítása; a rendszerváltásban szerepet vállaló cigányok szerepét bemutató kampány indítása – finanszírozása is szerepel a kérvényben. A fentiek közül több programelemnél is elszámolnának szakértői, megbízási és szolgáltatási díjakat. Csak érzékeltetésül: 2020 áprilisában csak szakértői díjakra 100 millió forintot terveztek költeni.

A közalapítvány 2020-as beszámolója szerint Schmidt Mária főigazgató éves juttatása 57,8 millió forint. Ez havi szinten 4,8 millió forintos illetményt jelent neki.