Anyaország, Külföld :: 2021. július 5. 13:40 ::

Hazánk támogatására szólít föl egy össznémet konzervatív szervezet

A PatriotPetition.org nevű konzervatív össznémet szervezet aláírásgyűjtést kezdeményezett a magyar gyermekvédelmi törvény ürügyén az Európai Unió, Németország és más nyugati államok vezető politikusai részéről Magyarországot és a magyarokat érő támadások ellensúlyozására. A petíciót az „Isten áldja Magyarországot!” (Gott segne Ungarn!) köszöntéssel eljuttatták Györkös Péter, hazánk Berlinben és Nagy Andor Bécsben akkreditált nagykövetének, ám a magyarokat támogató, s a Kuruc.infóhoz hasonlóan feketelistázott szervezet mostani kezdeményezéséről érdekes módon a magyarországi média nem adott hírt. Talán azért nem, mert ilyen sokan támogatják a magyarokat a nagyvilágban?



A magyarokat támogató PatriotPetition.org aktualizált fejléce

A PatriotPetition.org a Magyarország és a magyarok támogatására indított aláírásgyűjtését a következőképpen indokolta:

Szolidaritás Magyarországgal – Legyen vége a Magyarország és népe ellen folytatott családellenes uszításnak!

A mostani Labdarúgó Európa-bajnokság keretében lejátszott Németország-Magyarország nemzetközi mérkőzésen a magyar csapat kiváló teljesítményt nyújtott, ám a hírek mégsem a sportról szóltak, hanem a szivárványos zászlókról, miután LMBTQ-aktivisták tűrhetetlen hecckampányt folytattak Magyarország ellen. A gyűlölködést a magyar kormány példamutató törvénye váltotta ki, amely a gyermeket hatékonyan megvédi az iskolákban folytatott LMBTQ-propagandától, valamint a tömegkommunikációs eszközökben elérhető szexuális és pornográf tartalmaktól. Most a korrupt EU is célkeresztbe vette Magyarországot, illetve a fiatalok védelmét szolgáló törvényt. A családért folytatott hősies küzdelmében Magyarországnak most szüksége van a szolidaritásunkra!

Európa-szerte számos álhírt terjesztettek a pedofíliaellenes új magyar törvényről. De elég egy futó pillantást vetni erre az új törvényre ahhoz, hogy megértsük, valójában miről is van szó:

A törvénnyel az állam védi a gyermekek jogát a születési nemüknek megfelelő önazonossághoz

A törvény megtiltja, hogy a 18 éven aluli gyermekek számára pornográf vagy a nemiséget nem illő módon megjelenítő, valamint a születési nem megváltoztatását vagy a homoszexualitást népszerűsítő és megjelenítő tartalmat tegyenek elérhetővé.

A törvény az iskolai szexuális nevelést is szabályozza, mégpedig úgy meghagyja a szülőknek a gyermekek szexuális nevelési jogát.

A törvény ezen kívül előírja a szexuális bűncselekményeket elkövetők nyilvántartásba vételét és a gyermekpornográfia elleni erélyesebb hatósági fellépést.

A magyar törvény fentebb említett lényege ellenére 17 állam-, illetve kormányfő – köztük Angela Merkel német kancellár (Kereszténydemokrata Unió – CDU) és Sebastian Kurz osztrák kancellár (Osztrák Néppárt – ÖVP) azt állítja, hogy a pedofíliaellenes magyar törvény sérti az alapjogokat. Más szóval, mintha már a fiatalok megrontása is „alapjog” lenne. Az említett politikusok követelik az Európai Unió Bizottságától, hogy szigorúan büntesse meg Magyarországot. Követelik az EU-támogatások összegének csökkentését, de még Magyarországnak az EU-ból való kizárását is.

Magyarországnak most sürgős támogatásra van szüksége a gyermekei és a nemzeti szuverenitása ellen irányuló szégyentelen támadás kivédésére! A magyar népnek tudnia kell, hogy a Merkelhez és a Kurzhoz hasonló politikusok Magyarország elleni családellenes agitálása nem talál meghallgatásra a németországi, ausztriai és az európai emberek körében. A mellékelt petíció aláírásával fejezzük ki támogatásunkat a németországi és ausztriai magyar nagykövetnek a követendő magyar pedofíliaellenes törvény iránt, s egyben mutassuk meg, hogy az európai polgárok többsége támogatja Magyarországot, valamint a gyermekek és a családok védelmében tett erőfeszítéseit.

Kérjük, a petíció aláírásával fejezze ki ön is szolidaritását Magyarországgal, és álljon ki a családokért! – olvasható az össznémet szervezet felhívásában.

Nézzük, milyen elveket vall a Magyarország és a magyar nép támogatására éppen Magyarországon elhallgatott aláírásgyűjtést kezdeményező PatriotPetition.org nevű össznémet szervezet.



Egy közel-keleti kinézetű ferde hajlamú parádézik a himnuszt énekelő magyar játékosok körül Münchenben (fotó: Reuters)

Fakereszt, négygyermekes házaspár és nemzeti zászlók

A Magyarországon nem nagyon ismert össznémet, párton kívüli, nemzeti, keresztény és konzervatív közösség honlapjának fejlécén ez olvasható: PatriotPetition.org – Wir sind das Volk (magyarul: HazafiPetíció.org – Mi vagyunk a nép!). A borítóképen a lenyugvó nap előtt négygyermekes házaspár, tőlük balra nagyméretű fakereszt, míg jobboldalt az egyelőre még… német többségű Németország, Ausztria, Svájc és Lichtenstein zászlója látható. A kép megtekintése után nem kell különösebb magyarázat annak megértéséhez, hogy a magyarok támogatására felhívó szervezet milyen erkölcsi, társadalmi, politikai és vallási nézetekért küzd.

A PatriotPetition.org honlapja a magyarok támogatásának meghirdetésekor úgy változtatta meg a fejlécének képét, hogy a négygyermekes család mögé - a lenyugvó nap helyébe - háttérnek bekomponálták a magyar zászlót, s kiírták a következő szöveget:

Szolidaritás Magyarországgal – Hagyják abba a Magyarország és népe elleni családellenes uszítást!



Markus Söder bajor miniszterelnök, szivárványos provokátor a német-magyar meccsen (fotó: dpa)

A szervezetet feketelistázzák, honlapját amerikai szerverről működtetik

Az amerikai szerverről működő, a németországi és más német nyelvű országok nemzetáruló vezető politikusai által feketelistázott PatriotPetition.org egy párton kívüli, országhatárokon átívelő, németországi, ausztriai, svájci, lichtensteini, dél-tiroli és másutt élő tagokból álló értékvalló és értékmegőrző szervezet. Önmeghatározásuk szerint küzdenek hazájuk nyugati-keresztény kultúrájának és hagyományának megőrzéséért (érdekes módon náluk szó nincs a zsidó-keresztény kultúrkör védelméről… - H. J.), védelmezik a férfi és a nő házasságát, a családot, az életet és a szabadságot, amiképpen a népek és nemzetek szuverenitását és függetlenségét is.

„Miközben a népárulók és a tömegtájékoztatási eszközök csak a globalista elitek érdekeit szolgálják, a PatriotPetition.org közösség kiáll az egész németnyelvű térség polgárainak ügye mellett azzal, hogy az önök támogatásával küzd az egyre jobban terjedő kulturális marxizmus ellen” – olvasható a közösség bemutatkozó oldalán.



Egy idős német házaspár is színt vallott a magyarok elleni mérkőzésen

Megalkuvás nélküli küzdelem a politikai iszlám ellen

De nézzük részletesebben a PatriotPetition.org fentebb nagy vonalakban már említett célkitűzéseit, a küzdelmük lényegét! Országaik (mert országhatárokon átívelő szervezetről van szó – H. J.) keresztény-nyugati kultúrájának védelméről szólva azt vallják, hogy hazájuk keresztény ország, s Európa pedig keresztény kontinens, s annak is kell maradnia. Hirdetik továbbá, hogy társadalmuk alapját a keresztény értékek és hagyományok képezik. A nyugati országok iszlamizációját mindenképpen meg kell akadályozni, s ezért az illegális tömegbevándorlásnak véget kell vetni. Az egész világon üldözött, illetve meggyilkolt több millió keresztény tragédiája figyelmeztessen bennünket arra, hogy a politikai iszlám halálos ideológiája ellen megalkuvás nélküli harcot kell vívni - hirdetik.

A nyugati politikusok tekintélyes hányadának véleményével ellentétben az iszlám sem Németországhoz, sem Európához nem tartozik. Már csak azért sem tartozhat, mert az elmúlt évszázadok során igen sok elődünk áldozta életét a muszlim betolakodók ellen vívott védelmi csatákban. Hősi halált haltak azért, hogy mi szabadon és békében élhessünk – vallja a Magyarországot is érzékenyen érintő illegális muszlim bevándorlásról és annak várható következményeiről az össznémet szervezet.



A PatriotPetition.org aktualizált, feliratos fejléce a magyarok támogatásakor

A gyermeknevelést hagyják meg a szülőknek

A házasságról és a családról szólva a PatriotPetition.org azt tartja, hogy minden nép alapvető alkotósejtje a család, miközben a nép a „nagyobb családunknak” számít. A család védelme a legfontosabb parancsolat a hazafiak számára. Követelik, hogy a gyermeknevelést hagyják meg a szülőknek, s egyben az óvodákban és az iskolákban ellenzik a gyermekek bárminemű politikai és ideológiai befolyásolására irányuló oktatást. Ösztönzik a nagycsaládok létrejöttét, s vallják, hogy a családot csak egy férfi és egy nő, illetve a gyermekeik alkothatják. Határozottan elutasítják az azonos neműek „házasságát”, valamint az úgynevezett gender ideológiát és a feminizmust.



A PatriotPeition.org össznémet közösség honlapjának fejléce

A globalista elitek világállama ellen

Az országok szuverenitásáról és a népek önrendelkezési jogáról a szervezet úgy vélekedik, hogy a jólétet, a harmóniát és a boldogságot jelenleg - de a jövőben is - csakis a nemzetállam képes garantálni. A nemzetállam ugyanis rendelkezik a bajok, kihívások elleni küzdelemhez szükséges képességekkel, lehetőségekkel. Nincs szükség az Európai Unióhoz vagy az ENSZ-hez hasonló fölérendelt nemzetközi intézményekre, s a népeket, országokat nem szabad föláldozni a globalizmus oltárán. A nemzetek közti béke csak akkor lehet tartós, ha minden nép szabad és önálló életet élhet az ősei földjén – vallja az össznémet szervezet, s egyben elutasítja a globalista eliteknek az egységes világállam létrehozására irányuló törekvését, s ezzel együtt a nemzetállamok megszüntetését. A PatriotPetition.com lándzsát tör a „hazák Európája” (Europa der Vaterländer) mellett, és ennek szellemében elutasítja az EU-központúságot, hangsúlyozva, hogy „az Európai Unió nem Európa”.

Hering József – Kuruc.info