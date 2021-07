Anyaország :: 2021. július 12. 14:35 ::

Kormánybiztos: felújítják a visegrádi várat

Újjászületik a visegrádi vár és környezete a most induló és 2035-ig tartó "Visegrád 700" kiemelt kormányzati beruházási programban - közölte a programért is felelős kormánybiztos hétfőn a Pest megyei városban.

A Vitályos Eszterrel, az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárával közösen tartott sajtótájékoztatón Fodor Gergely elmondta, hogy a Visegrád 700 program célja a felbecsülhetetlen értékű helyszín teljes körű műemléki felújítása, illetve átfogó kulturális, turisztikai és közlekedésfejlesztési megújítása az 1335-ös visegrádi királytalálkozó 700. évfordulójára.

Megjegyezte, hogy a királyi palota falai között jött létre 1991-ben a közép-európai közeledés fontos "állomása", a visegrádi négyek (V4) együttműködése is.

A Visegrád 700 programmal most egy új korszak nyílik a Dunakanyar egyik leglátogatottabb műemléke történetében - fűzte hozzá a kormánybiztos. Kifejtette, hogy a következő években nemcsak az alsóvár és a Salamon-torony, a völgyzárófal és a vízibástya rekonstrukciója valósul meg, de a fellegvár és a királyi palota is megújul. Hozzátette, hogy a fejlesztési célok között szerepel a terület akadálymentesítése és az erődrendszer két pontjának összekapcsolása, illetve bejárhatóvá tétele. Az erődítmény területének régóta esedékes régészeti feltárását is elvégzik - jelezte Fodor Gergely.

A kormánybiztos kitért arra, hogy a királyi palota egykor lovagi tornáknak otthont adó területe közparkként születik újjá, és a program magában foglalja a városközponti parkoló és sétány kialakítását, a Makovecz Imre tervezte Magyar László-tornacsarnok korszerűsítését, valamint a Viktorin sétány felújítását is.

Vitályos Eszter a fejlesztési program kiemelt céljának nevezte, hogy "magas minőségű, többdimenziós területfejlesztési keretet" adjon, amelyben összehangolt ingatlanfejlesztési, kulturális, infrastrukturális és turisztikai beruházások valósulhatnak meg. Hozzátette, a felújítás hosszabb ideig tart, a kormány folyamatosan biztosítja rá az évente néhány milliárd forintra rúgó forrást.

"Visegrád az ország fővárosa, a kontinens meghatározó művészeti és szellemi központja volt, és most közösen éppen azon dolgozunk, hogy a 21. században is rendkívül jelentős hely legyen"- hangoztatta az államtitkár.

(MTI)