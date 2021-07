Anyaország :: 2021. július 12. 16:24 ::

Matolcsy fia is magánrepülőt használ, ha kiugrik Görögországba

Újabb Bombardier magángép tűnik fel rendszeresen a Liszt Ferenc repülőtéren, a géppel Matolcsy Ádám és köre rendszeresen utazik. Amikor a Míkonoszról hazatérő Matolcsyék észlelték, hogy lefotózták őket, a tulajdonos letiltotta a gépet a radaroldalakon. A jegybankelnök fia azt állítja, hogy semmilyen légi jármű nincs a birtokában, írja a 24.

Az ország leggazdagabb emberét, Mészáros Lőrincet már évek óta egy Bombardier típusú magánrepülőgép hozza-viszi külföldi útjain. A fényűző, valóban a világ legdrágább business jetjei között számon tartott Global 6000-es azonban nem az egyetlen Bombardier a Liszt Ferenc repülőtér betonján. Egy ideje szintén rendre Budapestről startol a kanadai gyártó egyik régebbi, de azért ma is impozáns gépe. A T7-MNG lajstromjelű Challenger 601 korábban a Klambt Medien Holding német médiacsoport tulajdonában volt, ám tavaly, miután több felújításon is átesett, eladósorba került, áprilistól pedig Magyarországra tették át az állomáshelyét.



Fotó: Mohos Márton/24.hu

A Magyarországon nyilvántartott repülőgépek tulajdonosainak nevét a Közlekedési Hatóság időről időre közzéteszi, a külföldön lajstromozott magángépek esetében azonban nem ilyen könnyű kideríteni az adatokat. Különösen akkor nem, ha a tulajdonosok maguk is titkolni akarják, hogy közük van a géphez. A hivatalos adatok beszerzése még a sajtó által folyamatosan nyomon követett, OE-LEM osztrák felségjelzés alatt repülő Global 6000-es esetében sem sikerült. Hiába lett néhány éve politikai ügy abból, hogy Orbán Viktor ennek a gépnek a fedélzetén utazott, azóta sem tudható, hogy valójában ki vásárolta meg a gyári áron 16 milliárd forintba kerülő járművet.

A miniszterelnök sajtófőnöke 2018-ban azt állította, hogy Orbán a barátjától, a MOL Vidi FC futballklub elnökétől, Garancsi Istvántól kapta a meghívást, amikor a csapat külföldi meccsére kellett sietnie. Garancsi azonban – Mészáros Lőrinccel ellentétben – nem nagyon bukkant fel a gép környékén. A sajtó által dokumentált utak túlnyomó többségében Mészáros Lőrinc és hozzátartozói használták a repülőt.

A titkolózó tulajdonosok a repülőgép-üzemeltető cégektől kaphatnak komoly segítséget adataik elrejtéséhez. A Mészárosék által használt gép osztrák üzemeltetője, az International Jet Management GmbH. például éppen az ilyen típusú szolgáltatásaival tudott magának megnyerni egy sor gazdag klienst. A Válasz cikke szerint a bizalmi vagyonkezelésben is erős bécsi cégcsoport a keleti oligarchák körében kifejezetten azzal szerzett magának népszerűséget, hogy olyan megoldásokat kínál, amelyek hosszútávon biztosíthatják a tulajdonosokat arról, hogy a luxusjárművet hivatalosan nem lehet a nevükhöz kötni.

Ebből a szempontból a másik Bombardier története hasonlít nagytestvérééhez: a San Marinó-i lajstromszámmal repülő gép Budapestre érkezése után azonnal átkerült az International Jet Management GmbH. üzemeltetésébe. Ezért, miután nem tisztázható, hogy kié a gép, ebben az esetben is azt vizsgálta a lap, ki használja rendszeresen a Ferihegyen állomásozó gépet.

Korábban több forrásból is olyan információkat kaptak, hogy Matolcsy György jegybankelnök fia rendre utazik a Bombardierrel. Az elmúlt hónapok megfigyelései ezt be is igazolták: Matolcsy Ádám és ismerősei rendszeresen felbukkantak a gép körül.

A 35 éves Matolcsy Ádám Mészáros Lőrinccel ellentétben nincs rajta a leggazdagabb magyarok listáján, ennek ellenére az utóbbi időben meglehetősen sűrűn röpködtek körülötte a milliárdok, nem függetlenül az édesapja által irányított Magyar Nemzeti Bank tevékenységétől.

Fél évtized telt el azóta, hogy Matolcsy Ádám egy pármilliós kft. tulajdonosából váratlanul nagyvállalkozóvá avanzsált. Akkoriban nagybátyja, Szemerey Tamás Növekedési Hitelbankja nyújtott hitelt, hogy megszerezze a nagy múltú veszprémi bútorgyárat. Csakhogy a pénz forrása nem is Szemerey nagybácsi pénzintézete volt, hanem a Növekedési Hitelprogram, amit a Matolcsy György jegybankja vezetett be olcsó hiteleként a magyar vállalkozások támogatására.

Azóta a családi kapcsolatok mentén folyamatosan és szinte követhetetlen módon nőtt a Matolcsy Ádámhoz és baráti köréhez köthető vagyon. Két éve már azzal lephette meg a közvéleményt, hogy a szaporodó drága ingatlanok mellé drága sportkocsikat is begyűjtött, és kisebb kollekciót hozott össze a Porsche ritka modelljeiből.

A hitelből vett Balaton Bútor Kft. forgalmának például nagy lökést adhatott, hogy a cég mindeféle pályáztatás nélkül részt vehetett a jegybank ingatlanbefektető cége által felújított egykori Postapalota bebútorozásában. Az ügyben rendőrségi vizsgálatot is lefolytattak, azt viszont nem hozták nyilvánosságra, hogy a 2,4 milliárdos üzletből mekkora részt jutott a veszprémi cégnek. Kilőtt a Matolcsy Ádám balatonfüredi nyaralóját, és az általa használt pesti loftlakást építő, ismerősi körön belülről irányított ingatlanfejlesztő cég is. A Raw Development Kft. szintén az MNB megbízásainak köszönhetően produkált hatalmas forgalomnövekedést az utóbbi időben. Tavaly a 15,6 milliárdos bevételből 1,8 milliárd forint maradt meg tiszta nyereségként, ám néhány hete az is kiderült, hogy a vállalkozás egy, az eddigieknél nagyságrendekkel nagyobb volumenű üzletet is behúzott, mégpedig a jegybank Szabadság téri épületének 54 milliárdos felújítását. A Raw Developmentet 2018 óta Matolcsy Ádám barátja, Somlai Bálint irányítja. Nemrég Somlai egyik érdekeltségétől került Matolcsy Ádám feleségéhez, Matolcsy Tímeához egy ingatlanos cég és vele egy luxuslakás. A XIII. kerületi panorámás ingatlanban évekig Matolcsy Ádám és felesége lakott.

Somlai korábban a Matolcsy Ádám érdekeltségébe tartozó médiaportfolió alkalmazottja volt. Ebben a portfolióban, amely azóta beolvadt a kormányoldali médiabirodalomba, futott be a másik barát, Száraz István is. Az MNB-alapítványok által intenzíven támogatott Vs.hu és az Origo egykori irányítója szerteágazó cégbirodalmat alakított ki: PR-cége szintén a jegybanktól kapott több milliárdos szerződést, tavaly pedig megvette a gasztropiacon jól ismert Culinarist.

Matolcsy Ádám a 24.hu megkeresésére azt írta, „semmilyen fajta konstrukcióban nincs a tulajdonában légi jármű”. Azt viszont nem tagadta, hogy rendszeresen használja a gépet. Az erre vonatkozó kérdésre közölte:

Magánjellegű utazásaimról nem kívánok nyilatkozni, az a magánéletem részét képezi.

A gép április óta többször járt Olaszországban, Franciaországban, de leggyakrabban délre, Görögország felé vette az irányt. Több esetben Matolcsy barátnőjének Instagram-fotói is illusztrálták a repülőgép aktuális útjait. Az elmúlt hónapokban legtöbbször visszatérő úti cél Míkonosz volt. A tehetősebb turistákra specializálódott görög sziget repülőtere azonban nem alkalmas a magángépek hosszasabb parkoltatására, ezért ilyenkor a gépet átküldik a török partok közelében fekvő Számosz szigetére. Június közepén, miután éppen egy ilyen, több napos míkonoszi tartózkodást követően a ferihegyi reptér kisgépes termináljánál lefotózták Matolcsy és barátnője hazaérkezését, a tulajdonos letiltatta a gép nyilvános nyomonkövethetőségét az internetes radaroldalakon.

Májusban Száraz István is igénybe vette a frissen beszerzett magángépet. Az immár francia élelmiszerek importjával is foglalkozó családi barát Párizsba utazott a Bombardierrel.



Fotó: Marjai János/24.hu

Az 1990-es évek elején gyártott, de a business kategóriának megfelelő felszereltségű Challenger 601-esen a worldjettrading.com oldalon megtalálható adatlap szerint kilenc személy számára van hely a bőrfotelekben és az üléseken. Az oldalon azt is írják, hogy az előző, német tulajdonos több mint 1,1 millió dollárt, azaz mintegy 330 millió forintot költött a gép fejlesztésére, az eladási árat azonban nem tették közzé. Az interneten található hasonló gépek esetében állapottól függően 1 és 3 millió dollár közötti vételárral lehet kalkulálni.