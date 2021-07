Anyaország, Koronavírus :: 2021. július 16. 07:50 ::

Orbán: jöhet a harmadik adag, az egészségügyben kötelező lesz az oltás

Augusztus 1-től lehetővé tesszük a harmadik oltás felvételét, de a második oltás után négy hónapot várni kell – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában. /Frissülő cikk./





"A kényszerítésnek nem vagyunk hívei." Még szerencse...

A miniszterelnök hozzátetette: a vélemények megoszlanak, hogy kell-e harmadik oltás, de félni nem kell tőle, ha pedig az emberek biztonságérzetét növeli, akkor megkapják. Azonban a második oltás után négy hónapot várni kell, ezt a háziorvos bírálhatja felül.

A kényszerítésnek nem vagyunk hívei, viszont hoztunk egy döntést: az egészségügyi dolgozóknak kötelező lesz az oltás. Tehát az egészségügyben csak az dolgozhat, aki beoltatja magát. Egyébként is számos kötelező oltást fel kell venniük, ez a lista most bővül – mondta Orbán Viktor, majd az idősek oltásáról is beszélt. Mint monda, az idősek veszélyben vannak, a delta variáns agresszív, durva, megtalálja azt, aki nincs beoltva. Aki nem vette fel az oltást, az nagyobb veszélyben van, mint a járvány alatt bármikor.

Minden idős embert, aki nem vette fel az oltást, személyesen fogunk felkeresni – mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a 65 év felettiek 15 százaléka nem kért eddig oltást.

Orbán Viktor a fiatalok oltásáról, valamint a tanévkezdésről is beszélt, mint mondta, a 16–18 éves korosztály átoltottsága 45 százalékos, a 12–15 éves korosztályban 14 százalékos lehet az átoltottság. Szintén döntés született arról, hogy augusztus 30-án és augusztus 31-én, a tanévkezdés előtti napokban a 12–15 év közöttiek számára oltást szerveznek.

A tanévkezdés előtt, ha a szülők engedélyezik, minden gyermek megkaphatja az oltást – jelentette be.

A miniszterelnök elmondta: az nyaraljon, aki mindkét oltását megkapta, ugyanis csak így biztonságos; a beutazásokat egyelőre nem korlátozza a kormány. A magyar védettségi igazolványról Orbán Viktor elmondta: most is van három olyan rendezvénykategória, ahol az igazolvány előírás, kötelező. Hozzátette: hogy mit hoz a jövő, azt nem tudjuk, de ha Európában lesz negyedik hullám, akkor az ideér Magyarországra is, így az nem zárható ki, hogy más országokhoz hasonlóan bővíthetik a védettségi igazolványra vonatkozó előírásokat.

A miniszterelnök a kínai Sinopharm vakcináról azt mondta, "nagy bajt eredményez minden olyan vélemény, amely bizonytalanságot kelt – ez a járvány idején különösen ártalmas".

A legnagyobb veszélyt nem az a néhány eszement orvos jelenti, aki oltásellenes, mert a miniszterelnökök közt is van habókos. Az igazi baj abból adódik, ha a politikusok járványügyi tanácsokat kezdenek el adni – fogalmazott.

Jogi huliganizmus, randalírozás

Orbán Viktort a gyermekvédelmi törvényről és az emiatt indult kötelezettségszegési eljárásról is kérdezték.

Jogi huliganizmus, randalírozás, ami zajlik; másrészt szégyenletesnek tartom. Mind a család, mind az oktatás nemzeti hatáskör. Az Európai Bizottság rá akar minket kényszeríteni, hogy beengedjük az LMBTQ-aktivistákat az iskolákba – mondta, hozzátéve: a szülő feladata, hogy döntsön a gyermek neveléséről.

A gyerek szent dolog Magyarországon. A magyar ember olyan, hogyha a gyerekkel történik valami, akkor az a gyomorban jelentkezik – fűzte hozzá. A kormányfő szerint Brüsszel ránk akarja kényszeríteni az akaratát, ezért kell a kormánynak megvédeni a gyerekeket, hiszen a magyar szülők nem ezt akarják. Hozzátette: riasztó, amit a német iskolákban zajlik, csodálkozik azon, amit az interneten lát.

Arról, hogy miért nem ment el a témában tartott európai parlamenti vitára, azt mondta: azért, mert nem hívták. Hozzátette ugyanakkor, hogy meglátása szerint nem jutott volna olyan szintre a vita, hogy ott lett volna a helye.

Ez a vita nem csak Magyarországot érinti, Olaszországban is hasonló helyzet van éppen, illetve korábban Litvániában is megtörtént már, akkor a litvánok meg tudták védeni magukat. Véres csata és vita lesz – szögezte le a miniszterelnök. Megjegyezte, az Európai Unió két hónap haladékot kért, de szerinte meg fogják kapni a helyreállítási alapból Magyarországnak szánt pénzt. Itt hozzáfűzte: a kormány arról is döntött, hogy a programokat, pályázatokat, amelyekkel helyreállítanák a gazdaságot, akkor is kiírják, ha nem kapják meg az EU-s pénzt.

