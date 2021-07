Anyaország, Zsidóbűnözés :: 2021. július 16. 17:30 ::

Rejtélyes közúti baleset Mádon - zsidó zarándok okozhatta egy idős magyar asszony halálát

Rendkívül szűkszavúan írnak a helyi lapok arról az autóbalesetről, amely július 11-én, vasárnap este történt Mádon, a Rákóczi utcában.

Ez talán nem is olyan meglepő annak fényében, hogy olvasóink információi szerint a balesetet ittas és/vagy bedrogozott haszid zsidó zarándokok okozták. Értesüléseink szerint a vétlen Nissan Micra márkájú kocsiba mintegy 70 km/h sebességgel csapódott bele oldalirányból egy bérelt autó, az ütközés hatására a Nissan személygépkocsi a túloldalon található szalagkorlátba csapódott annak két utasával együtt. Az egyik áldozat egy 70 éves mádi nő, aki másnap a kórházban belehalt sérüléseibe, a zsidó zarándokok pedig előzetes letartóztatás helyett sietve elhagyták az országot.



Mád Bodrogkeresztúr település szomszédságában található, az ottani áldatlan állapotokról már többször adtunk hírt . Természetesen a helyzet azóta sem javult, a bodrogkeresztúri polgármestert is többször halálosan megfenyegették már.

Baleset már korábban is történt a zarándokok felelőtlen vezetése miatt. Érdekesség, hogy ezt a problémát az "antiszemitizmussal" még csak véletlenül sem vádolható Kibic Magazin a Tokaj környéki zsidó zarándokokról szóló adásában is elismeri, ahol az egyik résztvevő megemlíti, hogy a sokszor bérelt autókkal érkező zsidók vezetési rutinja "finoman szólva sem túl jó, amelyből sok baleset is volt már", másrészt pedig "olyan helyeken parkolnak le a faluban, ahol nem kellene".

A balesetről telefonon kérdeztük Mád polgármesterét, Tatárka Józsefet is, aki nem volt hajlandó nyilatkozni az ügyről, illetőleg e-mailben megkerestük a helyileg illetékes rendőrséget is. Ők az alábbi választ küldték el címünkre:

Tisztelt Médiapartnerünk! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs és Megelőzési Osztályának 2021. július 16-án elektronikus levél útján az alábbi kérdéseket tette fel: Tisztelt Rendőrkapitányság!

A július 11-én, vasárnap történt mádi baleset kapcsán (https://boon.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/baleset-tortent-madon-vasarnap-este-5627396/) szeretnék érdeklődni, információkhoz jutni.

Olvasóinktól úgy értesültünk, hogy a balesetet, melyről a helyi lapok rendkívül szűkszavúan számolnak csak be, ittas és bedrogozott zsidó zarándokok okozták, akik azóta elhagyták az országot, valamint, hogy az egyik vétlen áldozat, egy 70 éves mádi hölgy a kórházban belehalt sérüléseibe.

A kérdésem az lenne, hogy ebből mit tudnak megerősíteni vagy cáfolni, illetőleg milyen további információkkal tudnak szolgálni az üggyel kapcsolatban?

Köszönettel és üdvözlettel: Ábrahám Barnabás, Kuruc.info A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság az alábbi válaszokat adja kérdéseire: Tájékoztatom, hogy a 2021. július 11-én 21 óra 10 perckor történt halálos közúti közlekedési baleset körülményeit a Szerencsi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja. Az eljárás eddigi adatai alapján egy 22 éves külföldi állampolgár vezette autóját Mádon, amikor a sofőr nem vette figyelembe az állj elsőbbségadás kötelező tábla jelzését, így nem adott elsőbbséget a kereszteződésében egy másik személygépkocsinak. A baleset következményei miatt két nőt szállítottak kórházba, akik közül egy 77 éves nő a kórházban az életét veszítette. A baleset feltételezett okozója biztonsági övét használta, a vele szemben alkalmazott alkoholteszter negatív értéket mutatott, és kábítószer fogyasztására sem merültek fel adatok. A Szerencsi Rendőrkapitányság a 22 éves sofőrt gyanúsítottként hallgatta ki, halálos közúti baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, a férfi az eljárás jelen szakaszában szabadlábon védekezik. Miskolc, „időbélyegző szerint” Tisztelettel: Dobi Tamás r. százados

sajtóreferens

A megyei lapok szűkszavúsága ellenére tehát súlyos baleset történt, amelyben "külföldi állampolgár" is érintett. Ha esetleg valaki többet is tud az esetről, várjuk a levelét.

