Anyaország, Koronavírus :: 2021. augusztus 9. 22:43 ::

Tovább gerjesztik az oltott-oltatlan álháborút

Meggyőződésem, hogy a kormány oltáspolitikája, mely kőkeményen zsarolási alapokon nyugszik, mesterséges törésvonalat idéz elő a társadalomban, tehát ember és ember között. Magyarul egy nem létező probléma miatt lesznek képesek egymást megutálni, egymással veszekedni. Mindez azért, mert igyekeznek mesterségesen különbséget tenni oltott és oltatlan között. Pedig nem itt húzódik meg a határ.

Aki beoltatja magát, tegye, az ő dolga, aki nem, ne tegye, az is az ő dolga. Ez volna röviden és tömören az a hozzáállás, amely az egyéni szuverenitásra épít. Sajnos azt is látni, hogy már olyan helyeken is kvázi kötelező az oltás, itt munkahelyekre gondolok, ahol törvényileg még nem az, de a negatív előszele már oda is elért a zsarolásnak, ahová a jogszabály még nem.

Tehát sok munkáltató önként és dalolva tesz különbséget oltott és oltatlan dolgozója között, óhatatlanul ellentéteket teremtve köztük, főleg, ha pénzről van szó.

Egy ilyen dokumentum jutott most szerkesztőségünk birtokába, melyet, olyan módon, hogy ne okozzunk kellemetlenséget annak, ki elküldte hozzánk, de leközlünk:

Józanul gondolkodó ember számára pedig világos, ez nem jó irány. A társadalom összefogására volna szükség, főként az értelmetlen lezárások után, melyek nagyon sok kárt okoztak az országnak, ehelyett ennek ellenkezőjét látjuk. És szinte biztosak lehetünk benne, hogy az ősz beköszöntével még inkább rákapcsolnak erre…

Lantos János – Kuruc.info