Anyaország :: 2021. augusztus 16. 10:50 ::

Berágtak Gyurcsányékra a veszprémi DK-sok, sorra lépnek ki a pártból

A DK-ból a mai napon kiléptem. Kilépési nyilatkozatom elküldtem a pártelnöknek és a párt igazgatójának – írta szombaton közösségi oldalán Katanics Sándor, a DK veszprémi alapszervezetének volt elnöke. Vasárnap délelőtt Zakar Csaba alelnök is bejelentette tagsági viszonya megszüntetését.



Gyurcsány és Katanics - régi elvtársa hagyja ott a szemkilövetőt

„Úgy vélem, hogy a DK országos elnöksége az előválasztásra történő jelöltállítási folyamatban (is) eltávolodott az alapításakor lefektetett egyik legfontosabb alapelvétől, miszerint a tagság háta mögött ne lehessen átláthatatlan személyi, hatalmi megállapodásokat kötni” – írta Zakar Csaba.

– A regisztrációm érvényes, a dokumentumokat a Momentum hiánytalanul adta le – mondja Katanics Sándor. – A Civil Bázis támogatásával indulok. A Momentum a befogadó párt, ők is úgy döntöttek, hogy támogatnak, és független jelöltjeként kellene, hogy regisztráljanak. A Civil Bázis egy fiatal szervezet, öt támogatott jelöltjét már regisztrálták. Szerintem ma éjfélig nem, inkább a holnapi nap folyamán dől el végleg, hogy a DK véglegesen megakadályozza-e a regisztrációm.

A DK a veszprémiek számára szinte teljesen ismeretlen Csonka Balázs ügyvédet indítja az előválasztáson. Katanics folyamatosan tudósította a közvéleményt a helyzetről, ami miatt a DK fegyelmi eljárást indított ellene. Később ugyan a párt leállította az eljárást, viszont indoklás nélkül megvétózta Katanics regisztrálását.

– A tagság nem szavazta volna meg, és minden bizonnyal országos üggyé vált volna – kommentálja a fegyelmi eljárás megszüntetését Katanics. – A regisztráció vétójának kapcsán a Civil Bázis határozott levelet írt Gyurcsány Ferencnek, a Momentum elnöksége pedig szintén kiáll mellettem. Az is benne van a pakliban, hogy a DK engedi az indulásomat és az is, hogy nem. Ha az utóbbi következik be, azzal valószínűleg a párton belüli fegyelmet próbálják tartani. Nekem tiszta a lelkiismeretem, folyamatosan őszintén, tiszta szívvel kommunikáltam.

Katanics a Veszprémkukacnak elárulta, hogy egy-két napon belül a DK legutóbbi veszprémi elnökségének tagjai, név szerint Süle Szilvia, Cordierné Kovács Erzsébet és Háy László is bejelentik kilépésüket a pártból. (Az elnökség tagjainak státusza megszűnt a tisztújítás előtt. A tisztújítás februárban a járvány miatt nem történt meg.) Több veszprémi DK-s szintén jelezte a kilépését.

– Nagyon aggaszt, hogy a velem történtek rossz üzenet az előválasztással kapcsolatban – jegyzi meg Katanics. – Megtehettem volna, hogy behúzom fülem-farkam, de nem ezt az utat választottam. Ha ilyen erőteljesen megszűrik, ki indulhat az előválasztáson, az rossz fényt vet az egész kezdeményezésre, és nagyban növeli annak esélyét, hogy Orbán Viktor maradjon hatalmon. Az Idea Intézet is azt mérte legutóbb, hogy nincs kormányváltó hangulat Magyarországon. Az emberek nagy részét még a korrupció sem zavarja, és ha nem látják az alternatívát, szerintem kevesen fognak részt venni a szavazáson. Ez pedig nagyon nagy baj.