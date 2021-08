Kuruc.info 

Szokatlan gyorsasággal megjelent a miniszterelnök részvétnyilvánítása, kézcsókos fénykép kíséretében, aminek családi oka is volt.

Hankiss Ágnes azután is megtartotta első férjének vezetéknevét, miután hozzáment Vitézyhez, valamiért nem állította vissza leánykori nevét, az Erdős Ágnest.

Vitézy Lászlónak azonban már volt egy fiúgyermeke ritkán emlegetett második házasságából, amelyet Szegvári (Spán) Katalin MTV-riporterrel, az állambiztonság „Horvát Éva” fedőnevű hálózati ügynökével kötött.

Orbán Viktor mindezek ellenére folyamatosan jó és segítőkész viszonyt ápolt mindenkivel Vitézy körül, nem említve még Vitézy László bátyját, Vitézy Tamás milliárdos üzletembert, aki nélkül Horvátországban sokáig egy lépést sem lehetett megtenni.

Mindezt csak azért említettük, mert miután a miniszterelnök Hankiss Ágnes családias és közvetlen búcsúztatásával megadta a fontos alaphangot, a kormányzati lakájmédia meglódult az elvtelen feldicséréssel, és némi derűs versengés alakult ki a hűbéri lánc kommunikációjának részvevői között.

A PestiSrácok.hu két nekrológot is közölt augusztus 17-én. Előbb a főszerkesztő Huth Gergelytől, majd annak öccsétől, Mező Gábortól.

Nem megyünk bele most ebbe a vitába, csak annyit jegyzünk meg csendesen: az országban több tucat történész, levéltáros, tudományos kutató dolgozik eredményesen az 1990-ben átmentett állambiztonsági múlt feltárásán erős politikai ellenszéllel szemben, így annak ellenére is, hogy az Orbán-kormány minden alkalommal leszavazta a parlamentben az ügynökügyek törvényes rendezésére benyújtott ellenzéki törvényjavaslatokat.

Huth Gergely öccse, Mező Gábor sportújságíró és történeti kutató ennél is továbbmegy, és az ötvenes évek szovjet nekrológjainak stílusában ömleng, lelkendezik

Szerinte Hankiss Ágnes

Ami sok, az sok. Az aránytalanság valóságellenes.

Oláh Éva 1973-ban jelentette kapcsolattartó tisztjének a politikai rendőrségen, hogy Erdős Ágnes, akinek véget ért másfél éves viszonya Mónus Miklós újságíróval, a „Lobogó” munkatársával, segítségét kérte,

„Mónus – Ágnes szerint – rendkívül veszélyes mindenkire nézve, mert gátlástalanul szidja a rendszert, szarnak minősíti a kormányt és a pártot, s disszidálási szándékáról mindenkit informál. "Kifejtette [ti.: Hankiss], hogy illetékes helyen - nem pontosított - őt megkérdezték, hogy mi a véleménye Mónusról, de ő csak azokat mondta el, hogy megbízhatatlan, hogy Gonda [Béla] társaságában a kirakatüvegbe hajított egy borosüveget, a rendszer iránti mérhetetlen ellenszenve gyanánt.” Mónus tevékenysége folyamatosan okot adott a jelentésre „Fekete Edit”-nek, még 1975 januárjában is azt írja róla: „A rendszert és a pártot változatlanul nagy nyilvánosság előtt is szidja…”

Természetesen a BM III/III-4-c alosztályán Berecz Károly r. főhadnagy megtette a szükséges lépéseket Mónus Miklóssal szemben, amint ez a jelentésekből kiderül. Hankiss Ágnes hálás lehetett Oláh Évának, aki teljesítette segítségkérését a rendszer ellenségével szemben. Bár nem tudjuk, ez elérte-e a „likvidálás” szintjét. De talán ennyi is elég a nekrológok egyoldalúságáról, az elvárások túllihegéséről, a „Csillag és a Fáklya antikommunista rendíthetetlenségéről…” Hiteltelenség a javából.

Egyperces emlékeztetőnk itt véget ért, amikor rápillantottunk az íróasztalunkon lévő történeti évforduló naptárunkra. Azt látjuk, hogy 66 évvel ezelőtt, 1955 augusztusában szervezte be az Államvédelmi Hatóság „Lenkei” fedőnéven a kulákok elleni besúgásra Orbán Viktor apósát, Lévai Istvánt. Megbízói elégedettek voltak vele, megállapították, hogy „elég jó munkát végzett.” Itt írtunk róla 2015-ben, itt találhatók az erre vonatkozó dokumentumok is, s itt olvashatják a „Magyar Nemzet” feldicsérő cikkét is 2011-ben: Orbán Viktor és Lévai Anikó elhallgatott titka: "apuka" állambiztonsági ügynök volt