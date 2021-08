Anyaország, Sport :: 2021. augusztus 31. 19:28 ::

A MASZ szerint Budapestnek nincs illetékessége az atlétikai vb rendezése ügyében

A Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) kedden közleményben taglalta a 2023-as szabadtéri világbajnokság rendezésével kapcsolatos álláspontját, amiben a szervezet hangsúlyozta, hogy Budapest önkormányzata nincs a vb-re kötött szerződés aláírói között, így nincs is illetékessége az ügyben.

"Atlétikai világbajnokság rendezésére kizárólag a Nemzetközi Atlétikai Szövetség tagszervezetei nyújthatnak be pályázatot. Ennek megfelelően a 2023-as atlétikai világbajnokság rendezési jogát a Magyar Atlétikai Szövetség pályázta meg és nyerte el a magyar kormány támogatásával.

Magyarország Kormánya garantálta a rendezési költségeket. Mivel Budapest Főváros Önkormányzata a rendezésben nem működik közre, feladata és kiadása nincs, így természetesen nem is szerződő fél. Budapest Főváros Önkormányzatának, a Fővárosi Közgyűlésnek a vb megrendezésével kapcsolatban nincs illetékessége" - áll a közleményben.

A rendezéssel kapcsolatban azok után merültek fel kérdések, hogy Karácsony Gergely főpolgármester a múlt csütörtökön bejelentette, javasolni fogja, hogy a Fővárosi Közgyűlés vonja vissza a rendezéshez adott hozzájárulását. A városvezető akkor azt mondta, hogy a főváros hozzájárulása szükséges a rendezéshez, azonban a MASZ álláspontja szerint ez nem így van.

A szövetség közleményében hosszasan sorolta a világbajnokság előnyeit, többek között azt is megemlítve, hogy Budapest sokat profitálhat a tíznapos viadalból.

"Budapest a világbajnokság egyik fő haszonélvezője, hiszen azontúl, hogy több mint 150 ezer vendégéjszakát töltenek majd el a szállodákban a versenyre érkező résztvevők és szurkolók, megtelnek az éttermek, üzletek, szórakozóhelyek, Magyarország fővárosának nevével lesz tele a sajtó 10 napon keresztül az egész világon, miközben Budapestnek semmilyen kötelezettsége, költsége nincs a vb-vel kapcsolatban" - írta a MASZ, hozzáfűzve, hogy több mint egymilliárd emberhez jutnak majd el a vb hírei, ami "soha nem látott és pénzben megfizethetetlen méretű turisztikai kampányt jelent", s független könyvvizsgálói elemzés szerint pozitív lesz a rendezés pénzügyi mérlege Magyarország számára.

A MASZ úgy véli, a magyar főváros kiváló közeget biztosít a nagy világversenyeknek, méretének, vendégszerető lakosságának, pezsgő kulturális, üzleti és sportéletének, valamint a hazai rendezvényszervezői szakma tapasztalatának és tudásának köszönhetően, s erre épít a szövetség is. A versenyre a már készülő Nemzeti Atlétikai Központban kerül majd sor, s a magyar kormányon kívül a MASZ együttműködik még több budapesti szállodával, busztársaságokkal, rendezvényszervezőkkel és mindenkivel, aki hozzá tud járulni a világbajnokság sikeréhez.

"Már most érezhetők a vb eredményei, hiszen annak hatására olyan sportágfejlesztési programok indultak el, amelyek sok ezer gyereket érnek el, így sokkal többen kezdenek sportolni és élnek egy egészségesebb életet, valamint érhetnek el az élsportban is sikereket. A világbajnokságra készülő magyar utánpótlás atléták óriási sikereket értek el idén. Két aranyérmet is szereztek az U23-as Európa-bajnokságon, két bronzérmet az U20-as világbajnokságon és a főleg fiatalokból álló válogatott aranyérmes lett csoportjában a csapat Európa-bajnokságon" - áll a közleményben, melynek zárásaként arra kérte a politikusokat, hogy "felelősen járjanak el az atlétikai világbajnokság ügyében, támogassák annak megrendezését!"

(MTI)