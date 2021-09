Anyaország :: 2021. szeptember 15. 09:12 ::

Gyakran élt drogokkal a dunakeszi családirtó

Előre eltervezte, hogy megöli volt párját és közös, hétéves kisfiukat a szigetszentmiklósi férfi. Egykori szerelmével is többször közölte: előbb vagy utóbb végez velük. Folyamatosan fenyegette az asszonyt – írja Blikk, illetve a Bors. Korábban az RTL Klub Híradója is erről számolt be a lelőtt anya munkatársaira hivatkozva.

A bulvárlapok szerint a férfi többször is elmondta barátainak, hogy nemcsak volt párját, a gyermekét is megöli, de ezt ők hihetetlennek tartották. A nő ugyanakkor már már annyira félt volt párjától, hogy távoltartást akart kérni, ügyvédet is felkeresett, és azért költözött el édesanyjához, mert ott nagyobb biztonságban érezte magát.

A Blikk szerint a férfi ismerősei is látták, hogy gondok vannak, mert az utóbbi időben furcsán viselkedett.

"Depressziósnak tűnt, sőt, drogokat is használt, állítólag a legjobb haverjainak arról beszélt egy nappal korábban, hogy megöli Melindát és a gyereket. Azt azonban álmában sem gondolta senki, hogy tényleg megteszi. Imádta a kisfiát, állandóan vele dicsekedett. A lelki bajokon kívül anyagi gondjai is voltak: régen egy éttermet vezetett, majd vállalkozó kett, a járvány azonban nagyon betett neki" – mondta a lapnak a férfi egyik barátja, aki nem értette, miért volt féltékeny előző párjára, hiszen már neki is volt már új kapcsolata.

A Bors szerint a férfi a vasárnapi vérfürdő előtt nem sokkal szerezte be a gyilkos fegyvert, közeli ismerősei azonban fenyegetéseit nem vették komolyan, mert a személyiségétől teljesen idegennek tartották az erőszakot.

Barátai szerint imádta kisfiát, akivel "szinte a rajongásig szerették egymást".

Egyik ismerőse szerint a férfi tettére nincs magyarázat, de ők tudják, "bármit is követett el élete utolsó perceiben, sokkal jobb ember volt annál, amilyennek most őt az egész ország teljes joggal tartja".

"Ha nem tudok boldogan élni, akkor az se legyen boldog, aki miatt boldogtalan vagyok" - ezt már Végh József kriminálpszichológus mondta a gyilkosság lehetséges pszichológiai hátteréről az ATV-ben. A szakember azt mondta, noha kötelező a pszichológiai alkalmassági vizsga az engedélyezett fegyvertartáshoz, egy év alatt is nagyon sokat változhat egy ember, trauma hatására teljesen felborulhat a személyisége. Pillanatnyi elmezavar következménye is lehet az impulzív viselkedés.

A fegyverhasználat korlátozása sem lenne feltétlenül megoldás, bármilyen eszköz szolgálhat gyilkos fegyverként. A szakember úgy vélte, a férfi valóban régóta eltervezhette a bűncselekményt.

