Anyaország, Koronavírus :: 2021. szeptember 15. 10:51 ::

A kormány megint meghosszabbítaná a veszélyhelyzetet, a Mi Hazánk nem támogatja

A kormány kezdeményezi a járvány miatti veszélyhelyzet meghosszabbítását az Országgyűlésnél - tájékoztatta a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) kedden este az MTI-t.

"A járvány elleni további hatékony védekezés és gyors reagálóképesség érdekében a kormány a járvány elleni védekezésről szóló törvény hatályának meghosszabbítását kezdeményezi az Országgyűlésnél 2022. január 1-jéig", erről a kormány keddi ülésén született döntés - tartalmazza a közlemény.

A veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló javaslat hamarosan az Országgyűlés elé kerül, így azt az elsők között veheti napirendjére a parlament az őszi ülésszakon - tették hozzá. Mint írták: a törvény hatályának meghosszabbítása azért szükséges, mert a világjárvány továbbra is tart, a delta vírusmutáns terjedése miatt pedig egész Európában és Magyarországon is nő a fertőzöttek száma.

Mindez továbbra is szükségessé teszi a járvány elleni védekezést és a gyors cselekvőképesség fenntartását. Annál is inkább, mert az elmúlt másfél év bebizonyította, hogy a korábban elfogadott rendkívüli és átmeneti jogi keretek jól szolgálták a járvány elleni védekezést - hangsúlyozták.

A KTK emlékeztetett: az Országgyűlés legutóbb májusban hosszabbította meg a törvény hatályát, ezzel a veszélyhelyzeti rendeletek hatálya az őszi parlamenti ülésszak első napját követő 15. napig tolódott ki.

"A parlament elé kerülő törvénymódosítás értelmében január 1-jéig ismét meghosszabbodik a koronavírus elleni törvény hatálya. Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, a kormány kezdeményezni fogja a veszélyhelyzetnek a törvény hatályvesztését megelőző megszüntetését" - olvasható a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményében.

Mi Hazánk: elég a zsarolásból!

Semmilyen lezárást nem tud támogatni a későbbiekben a Mi Hazánk, a kormány így is eleget ártott már a gazdaságnak. Mindennél beszédesebb, hogy közel hatmillió oltott után is legalább ugyanannyian vannak kórházban és lélegeztetőgépen, mint egy évvel ezelőtt, amikor senkit nem oltottak be. Egyedüli pártként tiltakozunk a gyerekek oltása és az oltatlanokkal szembeni zsarolás ellen is, amit a magyar kormány a saját népével szemben alkalmaz.

Az a zsarolás, amit az egész társadalommal, de leginkább az egészségügyi dolgozókkal szemben megenged magának a kormány, tűrhetetlen és felháborító, miközben a vakcinagyártók semmiért nem vállalják a felelősséget, sőt a lezárások alatt is gazdagodó óriásvállalatokat még megadóztatni sem volt hajlandó a multikat kiszolgáló kormány. Ráadásul maga a magyar kormány sem tudja megbecsülni, milyen következménye lesz az egészségügyben, ha az oltás kötelezővé tétele miatt dolgozók tömegei hagyják ott a pályát akkor, amikor így is létszámhiánnyal küzd az ágazat, amely a kormány döntése miatt fejlesztés helyett újabb veszteséget szenved el.

A gyerekek oltását is ellenezzük, hiszen a minap újabb kutatás erősítette meg azt, amire a magyar pártok közül egyedül a Mi Hazánk hívta fel a figyelmet: rájuk veszélyesebb az oltás, mint maga a vírus. A kormánynak a zsarolás és az oltás erőltetése helyett tiszteletben kellene tartania a magyar emberek szabadságát, és a lezárás költségeinek fedezésére nem újabb és újabb hiteleket kellene felvennie, hanem járványszolidaritási adót kellene kivetnie a gyógyszeripari vállalatokra, a multinacionális kereskedelmi láncokra, a tech-óriáscégekre és a kaszinókra - írja közleményében Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese.