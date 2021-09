Anyaország, Videók :: 2021. szeptember 15. 16:34 ::

Élőben a jobbikos elkurvulás folyamata: Szilágyi György megerősítette, hogy már nem tartja Gyurcsányt hibbant Nérónak

Szilágyi György, a Jobbik és Lukoczki Károly, az MSZP-Párbeszéd jelöltje vett részt a ballib előválasztás aktuális vitáján a Partizánban. A vita egy pontján Gulyás Márton azzal szembesítette a jobbikos képviselőt, hogy korábban Gyurcsány Ferencet hibbant Nérónak nevezte. A műsorvezető megkérdezte, hogy mi változott az elmúlt években.

Szilágyi azzal próbált védekezni, hogy a hibbant Nérót nem ő, hanem egy korábbi párttársa mondta először, de

a lényeg, hogy minden változik, a világ is változik.

Gulyás erre megkérdezte, hogy: „Tehát akkor meg tudja erősíteni, hogy már nem tartja hibbant Nérónak Gyurcsány Ferencet?” Erre Szilágyi György azt mondta:

Meg tudom erősíteni jelen pillanatban, igen.

A hibbant Nérót eredetileg valóban Morvai Krisztina mondta Gyurcsányra, de Szilágyi az ő szavait idézte a Parlamentben 2015. szeptember 4-én:

Gyurcsány Ferencnek a felszólalása engem abszolút felháborított. Gyurcsány Ferenc beszél a morális kérdésekről, a hatalmi törekvések elítéléséről. Az a Gyurcsány Ferenc, akit Morvai Krisztina egész egyszerűen csak hibbant Nérónak nevez, aki úgy járt itt az országban… Tehát az a Gyurcsány Ferenc beszél hatalmi törekvések elítéléséről és morális kérdésekről, és veszi a szájára 1956-ot, aki 50 évvel az 1956-os szabadságharc után lövetett Magyarországon magyar emberekre. Ő az, aki itt mer bármiről is beszélni!

De nem ez volt az egyetlen kínos pillanat, amit a jobbikos jelölt átélt a vita során. Az MSZP-s Lukoczki számonkérte, hogy megszavazták a Fidesz "homofób" törvényét is, írja a Hírklikk.

Íme Szilágyi 2015-ös felszólalásának vonatkozó része:

És a megerősítés, majd a bárgyú-büszke mosoly egy MSZP-s és egy balliberális kis buzi színe előtt:

(Még azt is hozzátette, hogy "jelen pillanatban" ez az álláspontja, ami persze bármikor, akár a következő pillanatban is változhat, ahogy a széljárás és a már kicsit sem hibbant főnök kívánja, és persze nem csak ebben a témában, hanem minden más ügyben is...)

Ugyanez részletesebben:

(A teljes vita itt érhető el, bár nem hisszük, hogy bárkit is érdekelne.)