Járókelők tepertek le egy fiatal lányokat molesztáló "barnalábút" Nagykanizsán

Járókelők tepertek le egy fiatal lányokat molesztáló "férfit" Nagykanizsán. A szemtanúk szerint először egy lakótelepen támadta meg egyik áldozatát, azonban a segélykiáltásra többen is reagáltak, ezért a támadó elfutott. Hamarosan két másik lányba is belekötött, ezt követően kapták el. Alább az ATV híradójának riportja.

Egy amatőr felvételen az látszik, ahogy a lányokat megtámadó férfit elfogják a rendőrök egy nagykanizsai parkolóban. A férfit járókelők teperték le előtte, miután több fiatal lányt is molesztált, egyet kis híján meg is erőszakolt. Az ATV híradójának stábja beszélt az érintett lányok egyikével és a szülőkkel is. Ők nem kívántak nyilatkozni. A férfi ámokfutásának több tanúja is volt.



Képernyőmentés: ATV híradója

"Nagyon kevés az olyan ember, aki egy ilyen esetben odamegy segíteni. Legalábbis ezek a tapasztalatok. Az, hogy egy ilyen eset megtörténik egy kislánnyal, az biztos, hogy az az illető, aki ezt elkövette, az nem teljes" - mondta egy nő, aki kérte, hogy arcát ne mutassák.

"Felháborító amúgy is, de hát hogy fényes nappal megtámadjanak egy kislányt a nyílt utcán... a fölöttem levő szomszédomnak a kislánya" - mondta el egy férfi.

A közelben lakók azt mondták, hogy eddig ezen a környéken nem volt hasonló támadás.

"Akármelyikünkkel, akik dolgozni járnak, előfordulhat ilyen precedens, főleg, ha éjszaka jönnek haza műszakból, és ha nincsenek többen, akkor előfordul ilyen dolog" - vélekedett Bera Pál.

Rinfel János ügyvéd azt mondta, hogy évekre börtönbe kerülhet a támadó. "Figyelemmel arra, hogy az egyik sértett még nem töltötte be a 18. életévét, ebben az esetben a büntetési tétel 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés" - fogalmazott.

A rendőrség azt írta, hogy a férfi ellen 18 év alatti személy ellen, élet elleni fenyegetéssel elkövetett szexuális erőszak, és más bűncselekmények miatt indított eljárást. Gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették.