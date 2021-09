Anyaország :: 2021. szeptember 20. 14:21 ::

Orbán: a gyereket nevelők február végéig visszakapják az idén befizetett szja-t, de lesz felső határ

Lesz negyedik hullám, számos ország tapasztalatai erre engednek következtetni – mondta Orbán Viktor kormányfő a parlamentben a napirend előtti felszólalásában.

A maszkhasználat, korlátozások nem elegendők, nem lehet megfékezni a vírust, ellene csak az oltás működhet. Ha elegen be vagyunk oltva, akkor nem kell visszatérni a korlátozásokhoz, a maszkhasználathoz – fogalmazott a miniszterelnök. A jövőben is oltás alapú védekezést javasol folytatni. Szakemberek erősen javasolják a harmadik oltást. Aki felveszi a harmadikat, az védettebb lesz, mint ha nem venné fel a harmadik vakcinát.

Több mint 7 millió vakcina áll most is rendelkezésre, és év végéig további bő 8 millió adag érkezik Magyarországra. A magyarok túlnyomó többsége be van oltva. A többieknek lépniük kellene. Akik nincsenek beoltva, azok kockáztatnak: súlyos betegséget, kórházba kerülést, életet – mondta Orbán.

Felkészültek a nyáron. A kormány év végéig rendkívüli jogrend és a veszélyhelyzet meghosszabbítását javasolja.

Az oltás működik, Magyarország működik, ezt mutatják a friss gazdasági adatok. A második negyedévben durván 15 százalékkal nőtt a magyar gazdaság.

A nemzeti konzultáció a kormányt döntésekre kötelezi. Az elsőt már meg is hozták: a hitelmoratóriumot meghosszabbítják a rászorulóknak: nyugdíjasoknak, gyereket nevelőknek, közmunkásoknak. A hitelmoratórium a jelenlegi formájában október végéig fennmarad, utána az arra jogosultaknak nyilatkozniuk kell, ha bent akarnak maradni.

Február 15-ig visszatérítik a gyereket nevelőknek az általuk befizetett személyi jövedelemadót. A visszafizetés felső határa az átlagbér adótartama lesz. A vállalkozóknak is jár ez a könnyítés. A katásoknál a befizetett adójuk negyedét kapják vissza, ha gyereket nevelnek.

További, már ismert intézkedéseket sorolt fel még a miniszterelnök:

A nyugdíjasok újabb kiegészítést kapnak. A nyugdíjprémium idei összege 50 ezer forint lesz. 2022 februárjában legalább plusz kétheti nyugdíjat fizetnek ki. (Idén egyheti pluszt kaptak.)

Hathavi fegyverpénzt kapnak a fegyveres testületek tagjai.

A 25 év alatti dolgozók személyi jövedelemadó-mentességet kapnak.

A minimálbérnél tárgyalásokat folytatnak a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek annak 200 ezer forintra emeléséről, ennek jó esélye van.

Szólt a bevándorlásról is. Szerinte Európa elárulta Magyarországot. A migrációról kiújuló vita szétfeszíti az EU-t. Azt javasolja a magyar kormány, hogy a migrációval kapcsolatos minden hatáskört Brüsszel adja vissza a tagországoknak.

Az EU-val vita van a helyreállítási alap kapcsán is. Brüsszel elvtelen, részrehajló politikája miatt Magyarország nem kerülhet versenyhátrányba a magyar gazdaság, ezért a magyar kormány megelőlegezi a fejlesztési forrásokat. Emiatt vettek fel a múlt héten több milliárd eurónyi devizahitelt.

Az MNB 94 tonnára növelte az aranytartalékot.

Szólt még arról, hogy októbertől él az oroszokkal kötött új hosszú távú gázszállítási szerződés.

