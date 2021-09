Anyaország, Politikusbűnözés :: 2021. szeptember 22. 08:07 ::

Hihetetlen, de még mindig van lejjebb a Jobbiknak: olaszliszkai (!) cigányokat béreltek fel ózdi előválasztási terrorra

"Abszurd, mégis fotókkal dokumentált balhé zajlott le Ózdon az előválasztáson: idegen, egyesek szerint olaszliszkai romák egy csoportja tartózkodott a hétvégén, majd hétfőn egész nap az előválasztásnak helyet adó sátor közelében, szidalmazták, inzultálták az előválasztásra érkezőket. Az esetről szóló beszámolók szerint arról faggatták az embereket, kire akarnak szavazni, és aki nem a Jobbik jelöltjét mondta be, azt egyszerűen nem engedték be a sátorba" - írja a Pesti Srácok.

A történtekről két ózdi férfi is írt a közösségi oldalán, akiket konkrétan megakadályoztak a romák cigányok abban, hogy leadják a voksukat. Egyikük azt sem rejtette véka alá, hogy családja minden tagja az MSZP jelöltjére szeretett volna szavazni. Beszámolt a jelenségről Facebook-oldalán maga az MSZP-s jelölt, Kiss Sándor is. Azt írta, információi szerint többen is bejelentést tettek az önkormányzatnál, és arra panaszkodtak, hogy félnek, nem mernek részt venni az előválasztáson. Több kommentelő is megerősítette a szocialista politikust, és állította, hogy ő is szemtanúja volt az inzultusoknak. Ráadásul a lap birtokába került egy fotó, amelyen az incidensekben szereplő csoport egyik tagja egy, az ózdi jobbikos alpolgármesterhez "megszólalásig hasonló" férfival beszélget az előválasztás helyszíne közelében.

Verőlegénynek állva biztosította több cigánybűnöző a Jobbiknak tetsző előválasztási eredményt Ózdon, írja a fideszes lap azon ózdiak beszámolói alapján, akik az elmúlt napokban szándékuk ellenére nem tudtak részt venni az előválasztáson. Elmondásuk szerint ebben Ózdra rendelt, vélhetően olaszliszkai cigányok nagy számú csoportja akadályozta meg őket, akik napokon át teljesítettek valamiféle szolgálatot a város főterén, az előválasztásnak helyet adó sátornál.

"Inzultáltak, fenyegettek bennünket az Olaszliszkáról hozott verőemberek"

"Én és a családom az országosan meghirdetett előválasztásra mentünk volna leadni a voksunkat, és igen, ki merem írni, hogy mi Kiss Sándort támogatjuk minden családtagunkkal együtt. Inzultáltak, veréssel fenyegettek bennünket, Olaszliszkáról hozott verőemberek, vagy mit tudom én mik voltak ezek" – írta egy helyi férfi a Facebookon hétfőn.

Bejegyzése mindössze néhány órán át volt elérhető, de valaki lementette. A fenti sorok írója ugyan konkrétan nem nevezte meg, kik lehettek a "fogdmegek" mögött, és mégis kire kellett volna szavazni, de a bejegyzés végén ez áll:

Szégyelljétek magatokat, és Janiczak Dávid, azonnal mondjál le.

Egy másik ózdi férfi le is fényképezte azokat, akik megakadályozták abban, hogy szavazhasson. Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a Jobbik áll a történtek mögött.

Ez az ember eltávolított engem a szavazósátorból, onnantól nyugodtan tudták vinni a romákat a Jobbikra szavazni. (…) Ezek hozták ide a romákat, hogy féljetek. A Jobbik romákat bérel fel és romák szavazatait veszik meg pénzért.

Végül ő sem szavazott. Panasza szerint szombaton még csak 10–15 "kigyúrt ember balhézott", fenyegetőzött és generált verekedést a városháza mellett. Hétfőre aztán 50-en lettek a "roma származású emberek", akik a hivatal közelében ültek, álltak csoportokban, fenyegetőztek.

Az MSZP jelöltje is megszólalt – több bejelentés is érkezhetett az esetről az önkormányzathoz



Hétfő este Kiss Sándor, az MSZP jelöltje, mellesleg Ózd korábbi szocialista alpolgármestere is közleményben tiltakozott a történtek miatt.

Ózd Városház terén a szombati, illetve a mai napon ismeretlen embertömeg jelent meg. Ezek az emberek nem ózdi lakosok, a szavazásban nem érdekeltek, mégis a választás időtartama alatt a sátor környékén tartózkodnak. Információk szerint szemetelnek, a választópolgárokat számon kérik, hogy kire szavaznak, nőket inzultálnak.

Állítása szerint a sátornál csoportosuló idegenek megfélemlítik az embereket és közlik velük, hogy rá, azaz Kiss Sándorra, az MSZP jelöltjére nem szavazhatnak. Továbbá információja van arról is, hogy a nap folyamán többen tettek bejelentést az önkormányzatnál, hogy nem mernek szavazni. A politikus bejegyzéséhez is többen hozzászóltak, akik látták az eseményeket.

"Mind férfiak voltak és többségük a kisebbséghez tartozik" – írták.

Fotó bizonyítja: a jobbikos alpolgármester kapcsolatban van a cigánybűnözők vezetőjével

A lapot hétfőn többen is megkeresték, és beszámoltak a nem mindennapi ózdi eseményekről. Az előválasztási sátor körül gyülekezőket többen is idegen, azaz nem helyi, kigyúrt roma cigány férfiakként írták körül. Azt is többen tudni vélték, hogy az előválasztást különös módon "biztosítók" Olaszliszkáról érkeztek, és a Jobbikkal vannak valamilyen kapcsolatban. Több fotót is küldtek, amelyeken öt-hat izmos testalkatú, farmeres, melegítős fiatal férfi látható, csoportban az előválasztási sátor mellett, illetve körül. Az egyik fotón az a férfi látható, akit az egyik, szavazásban megakadályozott ózdi lefényképezett. Konkrétan azt állította: a fotón látható férfi távolította el őt a sátorból, ahol le akarta adni szavazatát.

A felvételen az ominózus férfi mellett, ugyan profilból, de látható egy másik férfi, akivel beszélget. Ez a beszélgetőtárs vonásaiban megszólalásig hasonlít Ózd jobbikos alpolgármesterére, Farkas Péter Barnabásra.

Miskolcon is összefogott a DK és a Jobbik, így az ott megvett cigányok is Jákobék szekerét tolják

A Narancs.hu értesülései szerint hétfő délután, az ellenzéki előválasztás első napján 14 óra körül több járművel egy nagyobb csoport érkezett az ellenzéki előválasztás miskolci belvárosban található választási sátrához. Úgy tudják, a Centrum áruháznál lévő szavazóhelyen 40- 50 fő szeretett volna voksolni az ott várakozókon kívül.

A sorban állás közben főképp Dobrev Klára nevét emlegették favoritként, ami még nem adott volna okot a gyanakvásra, ám elhangzott, hogy ezért 2 ezer forint ellentételezést ígértek nekik.

A helyzet feszültté vált; a szervezők már a szavazósátor átmeneti lezárására, illetve a rendőrség értesítésére készültek.

Végül egyikre sem került sor, a csoportosan érkező szavazó társaság elhagyta a helyszínt szavazás nélkül. A zsidó lap helyi forrásai ezt annak tudták be, hogy vélhetően azért álltak el szándékuktól, mert nem látták garantálva, hogy helyben megkapják a voksolásért beígért összeget.

Miskolcon két választókerület jelöltjeire lehet szavazni a miniszterelnök-jelöltek mellett. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 1-esben Csabalik Zsuzsanna független jelölt, az MSZP-s, de a Párbeszéd által is támogatott Simon Gábor, valamint a jobbikos Szilágyi Szabolcs indul, akit a DK, az LMP, a Momentum, az Új Világ Néppárt és a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) támogat. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 2-es választókerületben a DK-s Hegedűs Andrea az egyik induló; őt a Jobbik, a Liberálisok és az MMM támogajta. Ellenfele, Varga László (MSZP) a Párbeszéd, a Momentum és az LMP támogatásával indul.