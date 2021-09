Anyaország :: 2021. szeptember 29. 09:42 ::

Akcióban a "Tupó nénik": felpofoztak egy DK-s kolleginát, és még Szabó Tímea is kapott egyet a zsidók deportálása miatt

"A DK aktivistái még ma, az ellenzéki előválasztás utolsó napján is szerte az országban az utcákon vannak, hogy minél több embert buzdítsanak szavazásra. Így történt ez ma Erzsébetvárosban is, ahol a DK aktivistái szórólapokat osztogattak a járőkelőknek. Egyikükhöz, egy női aktivistához egy férfi lépett oda az Erzsébet körút és a Dohány utca sarkán, majd többször is arcon ütötte, miközben azt ordította, hogy Orbán sokkal jobb" - áll a Gyurcsány-párt kedd esti közleményében.

A DK azt is közölte: feljelentést tesz.



Illusztráció a DK Fb-oldaláról