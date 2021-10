Nem működik a Facebook, az Instagram és a Messenger, de még a WhatsApp üzenetküldő szolgáltatás sem. A probléma nagy valószínűséggel nem csak Magyarországot érinti, globális jelenség lehet.



A DailyMail információi szerint magyar idő szerint néhány perccel 18 óra előtt állt le az összes szolgáltatás, szerverhibára hivatkozva. A Facebook, a Messenger, az Instagram és a WhatsApp is a Facebook tulajdonában van, megosztott infrastruktúrán működtetik őket, így egy esetleges szerverhiba mindre kihat.

A Facebooknak ritkán vannak hasonló kihagyásai, a Mark Zuckerberg vezette cég ráadásul szinte sosem árulja el az okát. Legutóbb 2019-ben álltak le a Facebook szolgáltatásai több mint egy órára, akkor egy rutinellenőrzés számlájára írták.

Most se történt másként. Andy Stones, a Facebook kommunikációs munkatársa Twitter-bejegyzésben azt írta, hogy tudnak a problémáról, ami néhány embernél fellépett, és már dolgoznak azon, hogy minél előbb visszaálljon a rendszer:

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.