Alighanem nincs ember, aki az elmúlt hónapokban ne hallott volna az új pedofil-, vagy más néven a gyermekvédelmi törvényről. A biztosítékot az verte ki sokaknál, hogy hozzácsapták azt is, tilos az iskolákban az LMTQ-propaganda, egész pontosan 18 éven aluliak számára nemhogy népszerűsíteni, megjeleníteni sem szabad a homoszexualitást, és még ehhez hasonlók.

Idézzük fel, azon túl, hogy az itthoni balliberális erők is verték a tam-tamot, teljes Nyugat-Európa ezen szörnyülködött, ezért akarták szivárványszínűvé tenni a müncheni Allianz Arénát a nyári Németország-Magyarország Európa-bajnoki mérkőzésen. És a sor hosszasan folytatható. Az ember (már ha jobboldali) azért sejteni vélte, hogy a Fidesz részéről ez csak egy kommunikációs trükk.

Ilyen felfokozott hangulatban érkeztünk el az úgynevezett nemzeti-keresztény kormányzás 11. évében oda, hogy már nemcsak a fővárosban, hanem Pécsett is vonultak a deviáns magamutogatók, természetellenes fajtalankodók. Ez a tény is sokat elmond önmagában a kormányzatról és a magyarországi közállapotokról, de most lépjünk tovább. Egyes idióta szülők magukkal vitték a gyermekeket, és többekkel együtt úgy gondoltuk, itt az ideje, hogy próbára tegyük ezt a messze földön híressé, hírhedtté vált törvényt! A balliberális sajtó természetesen igyekezett ezt negatív színben feltűntetni, de ez is mellékes most. Ők ilyenek.