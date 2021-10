Anyaország, Koronavírus :: 2021. október 8. 08:44 ::

"Jobb, ha van, mint, ha nincs" - Orbán beadatja a harmadik oltást is

Orbán Viktor miniszterelnök is felveszi a koronavírus elleni harmadik védőoltást. A kormányfő pénteken, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában számolt be arról, hogy jövő héten adatja be magának a vakcinát. Mindenkinek azt tanácsolta, hogy vegye fel a harmadik oltást.

Közölte: a Covid-19 még fiatal vírus, így senki nem tud semmi biztosat, de már a többedik variáns tombol, és várhatóan lesznek újabbak is. Amit azonban minden orvos biztosan mond, hogy az oltás működik, és a harmadik jobb, ha van, mint, ha nincs - fejtette ki.

Hozzátette: az őszi időjárás miatt is gyorsabban terjed most a kórokozó.

Lesz némi béremelés is

A magyar gazdaság teljesítménye elérte a járvány előtti szintet, ezért lehetőség nyílik sok olyan lépésre, amelyre eddig nem lehetett gondolni - mondta Orbán.

Kifejtette: nyolcvanezer forintos nyugdíjprémiumot adnak, és a családok visszakapják a 2021-ben befizetett adót. Bejelentette:

2022. január 1-jétől megemelik "az ápolónők bérét 21 százalékkal, a bölcsődei dolgozókét hússzal, a szociális világban dolgozókét húsz százalékkal, és a kultúrában dolgozókét is" húsz százalékkal.

A kormányfő közölte: egymillió fiatalt érint majd, hogy nem kell szja-t fizetnie.

Azért is küzdenek, hogy a 13. havi nyugdíj egészét visszaadhassák - mondta. Ennek a feltételei most még nincsenek meg, de ha a következő hónapokban mindenki jól teszi a dolgát az országban, akkor lehetővé válik - fogalmazott.

(MTI)