2021. október 14. 18:17

MZP folytatja: Gyurcsányék csalnak, az őrült Hadházy pedig ott is korrupciót lát, ahol nincs

Szűk körű, evéssel egybekötött, kötetlen beszélgetésre hívták a Pécs-keleti Origó Házba Márki-Zay Pétert kedden este. El is ment. A kormányellenes politikusok közül kétségkívül a legőszintébb "outsidernek" tűnő vásárhelyi polgármester ezúttal sem rejtette véka alá a véleményét, minden kérdésre szívesen válaszolt, amit a megjelent vállalkozók feltettek neki, írja a Pécs Aktuál.



Fotó: Karancsi Rudolf / 168

Bár a "fórum" eleje meglehetősen csapongó volt, ugyanis szóba került a kampánymarketingese, ügyvédje, felesége, az, hogy milyen a házuk, és még számos anekdota Lázár Jánosról, vagy a rendszerváltás környékén emlegetett: 70:30-as elosztásról a jobb- és baloldali pártok között, végül csak mondott néhány izgalmasabb kijelentést is Márki-Zay.

Hadházy, a szent őrült

A kötetlen beszélgetés egy pontján Márki-Zay szent őrültnek nevezte Hadházy Ákost, aki szerinte ott is korrupciót lát, ahol nincs is, és nekimegy mindenkinek. Mindezt azonban nem negatív éllel tette, hanem elismerően, mert úgy vélte, hogy most ilyen emberre van szükség.

A DK csal, az igazi választáson nem lehet

Nem okozott nagy meglepetést azzal a vásárhelyi politikus, amikor arról kezdett beszélni, hogy a DK szerinte csal az előválasztáson.

Ezt megelőzően egyébként arról kérdezték, hogy a 2018-as országgyűlési választáson történt informatikai leállás megismétlődhet-e. (Akkor a választás.hu állt le órákra.) Attól utalt ugyanis a kérdező, hogy így csalhatott a Fidesz. Erre Márki-Zay megnyugtatott mindenkit, hogy a hivatalos választási rendszer jól működik, papír alapú, nem befolyásolják informatikai "hibák", mindenki teljesen nyugodt lehet: nem lehet csalni. Szerinte azonban minden választókörben ott kell ülnie ellenzéki, kormányellenes aktivistáknak, az a biztos, ő is ezen dolgozik már régóta.

Mi van, ha nyer, de nem szavazzák meg miniszterelnöknek?

Volt még egy érdekes pontja a szűk körű beszélgetésnek, amikor arról faggatták Márki-Zay Pétert, hogyan lehet valaki miniszterelnök. Az érződött, mintha többen attól tartanának, hogy mivel Márki-Zay mögött nincs párt, nincsenek képviselői sem, ezért a parlamentbe jutott baloldali pártok döntik el, megszavazzák-e miniszterelnöknek, vagy sem. Márki-Zay itt jogilag magyarázta el, hogy a legtöbb szavazatot kapott párt listájának első helyén áll a miniszterelnök, őt kéri fel formailag a köztársasági elnök, majd dönt a parlament. Ha többségben vannak az ellenzéki pártok, akkor nem szavazzák meg, és nem lesz miniszterelnök az illető.