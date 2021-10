Anyaország, Antimagyarizmus :: 2021. október 20. 10:46 ::

Október 23-án közös színpadra áll a "jobboldali" Márki-Zay az antimagyar szemkilövető terroristákkal

Szombaton délután négy órától közösen fognak "demonstrálni" a balliberális ellenzéki pártok a fővárosi Andrássy út és Dózsa György út sarkán. Az eseményen természetesen felszólal Márki-Zay Péter, az előválasztáson győztes közös miniszterelnök-jelölt, valamint korábbi ellenfele, Dobrev Klára is – tudta meg a Népszava.

A történések felgyorsulása azért is érdekes fejlemény, mert múlt pénteken még úgy tűnt: az ellenzék mintha elfeledkezett volna a nemzeti ünnepről és arról az ígéretükről, hogy nagy, közös kiállást terveznek. Az ellenzéki helyszínválasztás pedig annak fényében figyelemre méltó, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út találkozásánál, az Erzsébet tér mellett mondja el a kormánypárti rendezvények központi elemének számító ünnepi beszédét délután fél négykor. Így a két tábor szimpatizánsai akár még találkozhatnak is egymással, írja a lap.

A Népszava szerint nemcsak a közös ellenzéki "demonstrációt" sikerült megszervezni, hétfő óta intenzív tárgyalások kezdődtek a DK, a Párbeszéd, az MSZP, az LMP, a Jobbik, a Momentum és az MMM tagjainak részvételével. A pártelnökök között folyamatos a kapcsolat, de a kampányfőnökök és szakpolitikusok is egyeztetnek.

– Abban mindenki egyetért, hogy mostantól össze kell hangolni a kampánystratégiát, neki kell állni a közös program kialakításának, ez a kampányfőnökök és a szakpolitikusok feladata, a pártelnökök pedig az olyan kérdésekben döntenek majd, mint például az árnyékkormány tagjai és természetesen a közös lista – mondta egy forrásuk.

Jelenleg az utóbbi az egyik legérdekesebb kérdés, főleg, mióta Márki-Zay Péter azt mondta, szeretne valamilyen formában egy „civil”, vagy „néppárti frakciót” az új parlamentben. Az előválasztást szervező pártok abban már megállapodtak, hogy minden résztvevőnek lesz saját képviselőcsoportja, de az akkori állapotok szerint csak hat párt szerepelt a tervekben. Bár a Pálinkás József-féle Új Világ Néppártot is „bevették” később a megállapodásba, a jelenlegi állás szerint a formáció maximum előkelő listás helyek alapján alakíthatna frakciót. Márki-Zay ugyanakkor pont erre a pártra építve hozná létre a frakciót, mivel továbbra sem tervezi párttá alakítani mozgalmát. Az üggyel kapcsolatban mindegyik balliberális párt ugyanazt válaszolja a sajtómegkeresésekre: „az ellenzéki összefogásban résztvevő (sic!) hat ellenzéki párt az előzetes megállapodásuk szerint megkezdi a tárgyalásokat az előválasztás utáni teendőkről. Az ilyen felvetéseket ott kell megbeszélni, nem pedig a sajtón keresztül, hiszen az rombolná az ellenzéki összefogásba vetett választói bizalmat. Ehhez eddig is és ezután is tartjuk magunkat”.