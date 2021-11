Anyaország :: 2021. november 10. 14:34 ::

Megkezdődött, de tolmácsolási gondok miatt megszakadt a koreai Hableány-sértettek meghallgatása

Távmeghallgatással megkezdődött, de tolmácsolási problémák miatt megszakadt a Hableány sétahajó 2019-es tragédiája miatt zajló perben a túlélő koreai utasok meghallgatása a Pesti Központi Kerületi Bíróságon szerdán.

A tárgyalás elején a bíró ismertette, hogy öt sértettet kívánnak meghallgatni, ám végül csak az egyiküket sikerült. Az ügyben a bíróság által felkért tolmácsról Hwang Sungja és Jung Younga túlélő is azt mondta, hogy nem értik jól, amit mond.

Ekkor a bíróság szünetet rendelt el, újabb tolmácsot keresett, akit, bár az egyik nő értett, a másiknak nem tudta lefordítani koreai nyelvre a bírósági figyelmeztetések közül azt a kérdést, hogy "perben, haragban, rokonságban áll-e a vádlottal", ezért a meghallgatást a bíró egy újabb tolmácsot felkérve december 16-ára napolta el, arra valamennyi szerdára megidézett túlélőt visszahívta.

Az azonban a tárgyaláson kiderült hogy Hwang Sungja a családjával, Jung Younga pedig az öccsével érkezett Budapestre, és a tragédia éjszakáján a sétahajóval Budapest éjszakai látképét szerették volna megnézni.

Hwang Sungja elmondta: négy családtagjával szálltak fel a Hableány fedélzetére, a baleset pillanatában a Hableány orr részénél fotózkodtak, nem hallotta az ütközést, a fényképezéssel volt elfoglalva.

"Én magam a hajóval együtt elsüllyedtem, próbáltam felúszni" - mondta a vidókapcsolaton keresztül is láthatóan megtört nő, aki azzal magyarázta túlélését, hogy gyerekkorában olyan helyen nőtt fel, ahol jól megtanult úszni mélyvízben is.

Tanúvallomása során a nő elmondta: amikor felszálltak a hajóra, nem volt szó mentőmellényről, nem is látott ilyet a hajón. Műszaki probléma szerinte nem merült fel a Hableánynál, folyamatosan haladt, párhuzamosan a parttal.

"Abban biztos vagyok, hogy az ütközés után a nagy hajó továbbment, éreztem a víz alatt" - fogalmazott Hwang Sungja, aki a felszínre érve már nem látta a Hableányt. Arra a bírói kérdésre, hogy mennyi ideig volt a folyóban, amíg kimentették, a nő azt mondta: 20-30 perc lehetett. Hozzátette: "nagyon nehéz volt átélni ezt a mentést, hosszú volt".

A nő nem emlékezett a személyzetre sem, csak arra, hogy ketten voltak, de - mint mondta - nem figyelt rájuk, nem tudja, mit csináltak a baleset pillanatában, mert a fényképezéssel volt elfoglalva.

Hwang Sungja elcsukló hangon válaszolt arra a kérdésre, hogy a balesetben szerzett sérülésiből felgyógyult-e. Azt mondta: még most is fájdalmai vannak, és a fizikai mellett a lelki sérülései is jelentősek, a tragédia miatt nem tud dolgozni.

Arra a védői kérdésre, hogy kire gondolt egy korábbi nyomozati vallomásában, amikor azt mondta, szeretné, ha a baleset okozója vállalná a felelősséget, a nő határozottan azt felelte: a Viking hajó kapitányára. Majd a lehető legszigorúbb büntetést kérve Jurij C.-re úgy folytatta: "a kapitány hibájából a mi családunk tönkrement".

A Viking Sigyn szállodahajó 2019. május 29-én Budapesten, a Margit híd közelében nekiütközött és maga alá gyűrte a Hableány sétahajót, amely elsüllyedt. A sétahajón 35-en voltak: 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. Hét turistát sikerült kimenteni, 27 áldozat holttestét megtalálták, egy dél-koreai utast továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

A szállodahajó 65 éves ukrán kapitányát az ügyészség vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget eredményező gondatlan veszélyeztetésével és segítségnyújtás elmulasztásával vádolja. Az ügyben tavaly márciusban előkészítő tárgyalást tartottak, amelyen a vádlott közölte, nem mond le a tárgyalás jogáról.

(MTI)